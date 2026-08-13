Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα beach bar στην παραλία της Πούντας.

Για τον θάνατο του παιδιού, υπενθυμίζεται ότι τόσο οι γονείς, όσο και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Χωρίς άδεια ο ναυαγοσώστης και η πισίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρίσιμες στιγμές του πνιγμού έχουν καταγραφεί από κάμερες. Από την έρευνα προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε και καθήκοντα ναυαγοσώστη, δεν βρισκόταν στον χώρο τη συγκεκριμένη στιγμή, γεγονός που είχε ήδη παραδεχθεί. Παράλληλα, η άδεια ναυαγοσώστη που διέθετε είχε λήξει.

Χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργούσε και η πισίνα της επιχείρησης, η οποία φέρεται να λειτουργούσε παράνομα από το 2023. Η κολυμβητική δεξαμενή σφραγίστηκε έπειτα από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Τι αναμένεται να δείξει το βίντεο

Το υλικό από τις κάμερες φέρεται να έχει καταγράψει τόσο την πτώση του 4χρονου στο νερό, όσο και όσα συνέβησαν αμέσως μετά, αποτυπώνοντας τις κινήσεις του παιδιού και των ατόμων που βρίσκονταν στον χώρο.

Οι εικόνες αναμένεται να συμβάλουν στην απάντηση κρίσιμων ερωτημάτων, μεταξύ άλλων για το πού βρίσκονταν οι γονείς τη στιγμή του περιστατικού, και για τις ενέργειες που έγιναν, προκειμένου να διασωθεί το παιδί.

Τι λέει ο πατέρας του παιδιού

Ο πατέρας του 4χρονου υποστηρίζει ότι στον χώρο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, εκτιμά ότι η συνεχής παρουσία ενός ανθρώπου που θα επέβλεπε την πισίνα ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Όπως ανέφερε, το άτομο που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης και ναυαγοσώστης ήταν ένας 68χρονος, ο οποίος φορούσε καπέλο και μπλουζάκι και είχε ενδοεπικοινωνία, με την οποία συντόνιζε το προσωπικό για την εξυπηρέτηση των πελατών.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης

Διαφορετική εκδοχή για τις συνθήκες του περιστατικού δίνει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο πατέρας του παιδιού είχε επισκεφθεί ξανά το beach bar περίπου έναν μήνα νωρίτερα και, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αφήσει τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι τότε προσπάθησαν να τον απομακρύνουν από τον χώρο, καθώς φέρεται να είχε αφήσει τα δύο παιδιά μόνα τους για περίπου μισή ώρα έως 45 λεπτά. Όπως είπε, του είχε επισημάνει ότι τα παιδιά βρίσκονταν μόνα τους, ενώ ισχυρίστηκε πως εκείνη την ημέρα υπήρχε άνθρωπος που τα επέβλεπε.

Η θέση του για την επίβλεψη

Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει επίσης ότι ο πατέρας δεν βρισκόταν κοντά στην πισίνα τη στιγμή του περιστατικού. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι η οικογένεια βρισκόταν σε άλλο τραπέζι, σε διαφορετικό σημείο του χώρου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στο παρελθόν υπήρχαν συχνά εντάσεις με γονείς που άφηναν τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη. Όπως είπε, τους ζητούσε να αποχωρήσουν από τον χώρο, με αποτέλεσμα να δέχεται στη συνέχεια αρνητικά σχόλια στις σελίδες της επιχείρησης.