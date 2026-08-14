Ένα διαφορετικό θέαμα στον ουρανό της Παροικίας στην Πάρο σχεδιάζεται για τις εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου, με drones να δημιουργούν φωτεινούς σχηματισμούς που θα παραπέμπουν στο νησί, στην Παναγία Εκατονταπυλιανή και στην επέτειο των 1.700 ετών του ναού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου ενέκρινε τη δυνατότητα πρόσκαιρης χρήσης ενός από δύο προτεινόμενους κοινόχρηστους χώρους, αποκλειστικά για την προετοιμασία, την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την απογείωση και προσγείωση των drones, στο πλαίσιο του προτεινόμενου show κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις της 15ης Αυγούστου.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από την εταιρεία DRNS, η οποία αναφέρει ότι πολίτες και επαγγελματίες της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου επικοινώνησαν μαζί της για τη διοργάνωση του θεάματος. Σύμφωνα με το αίτημα, τα έξοδα της δράσης θα αναλάβει ο ιδιοκτήτης της SeaJets Μάριος Ηλιόπουλος, ως χορηγός, με παράλληλη προβολή της ακτοπλοϊκής εταιρείας.

Αντί για πυροτεχνήματα

Το drone show αποτελεί την εναλλακτική λύση στη ρίψη πυροτεχνημάτων, η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την Πάρο στις 28 Ιουλίου. Η πρόταση προβλέπει ένα θέαμα που θα μπορεί να παρακολουθήσει το κοινό χωρίς τη χρήση πυροτεχνημάτων και παράλληλα θα δημιουργήσει οπτικοακουστικό υλικό για την προβολή του νησιού και της Εκατονταπυλιανής.

Ως χώρος απογείωσης και προσγείωσης έχει προταθεί ένα μικρό χωμάτινο τμήμα δίπλα στο Δημοτικό Ωδείο Πάρου, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα ως χώρος στάθμευσης. Εναλλακτικά εξετάζεται ο χώρος μπροστά από το Δημαρχείο, κοντά στον ανεμόμυλο.

Οι προϋποθέσεις για να γίνει το show

Η δημοτική έγκριση, πάντως, αφορά μόνο τη χρήση του εδάφους και δεν αποτελεί άδεια πτήσης ή άδεια πραγματοποίησης του drone show. Για να προχωρήσει η δράση θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τις υπόλοιπες συναρμόδιες αρχές, να κατατεθεί σχέδιο πτήσης και ασφάλειας, ασφαλιστική κάλυψη και να ελεγχθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί πτήσεων.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για το περιεχόμενο της εναέριας παράστασης. Η χορηγική προβολή της SeaJets θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να παραμένει δευτερεύουσα σε σχέση με τον θρησκευτικό, πολιτιστικό και εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Επειδή η δράση θα πραγματοποιηθεί κοντά στην Παναγία Εκατονταπυλιανή και σε περιοχή ιδιαίτερης ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, προβλέπεται επίσης να προσκομιστεί τυχόν απαιτούμενη έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού.

H φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού θα αποδώσει τιμές στον εορτασμό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής

Η πλέον σύγχρονη, νεότευκτη και προηγμένη φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού «Κίμων», κατέπλευσε την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο λιμάνι της Πάρου για να αποδώσει τιμές στον μεγαλειώδη εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί όπου πανηγυρίζει ο ιστορικός ναός της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, ένα από τα σπουδαιότερα ορθόδοξα προσκυνήματα αφιερωμένα στην Θεοτόκο παγκοσμίως.

Το πολεμικό πλοίο «Κίμων» αποτελεί πρωτοπόρο και το νεότερο απόκτημα του Π.Ν. Καθελκύστηκε το 2023 και η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία το Δεκέμβριο του 2025. Αφίχθη στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας πριν από λίγους μήνες, τον Ιανουάριο του 2026.

Με πληροφορίες από: cyclades24.gr -parianostypos.gr