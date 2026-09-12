Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που κατακαίει έκταση με χαμηλή βλάστηση.
Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30, σήμανε άμεση κινητοποίηση. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ιδιαίτερα καθοριστική είναι η συνδρομή από αέρος, καθώς στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της πυρκαγιάς παίζει η τοπική κοινωνία και αυτοδιοίκηση. Εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει ενεργά τις προσπάθειες διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.
Καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων μέσα στις επόμενες ώρες από γειτονικά νησιά των Κυκλάδων.
Συγκεκριμένα, κλιμάκιο 7 πυροσβεστών από τη Σύρο μεταβαίνει στο νησί με ειδικό ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής. Επιπλέον 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.
Όλες οι διαθέσιμες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με αμείωτη ένταση, με στόχο την άμεση οριοθέτηση του πύρινου μετώπου.