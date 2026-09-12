Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που κατακαίει έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 13:30, σήμανε άμεση κινητοποίηση. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ιδιαίτερα καθοριστική είναι η συνδρομή από αέρος, καθώς στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν περιοδικά 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της πυρκαγιάς παίζει η τοπική κοινωνία και αυτοδιοίκηση. Εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ενώ ο Δήμος Πάρου συνδράμει ενεργά τις προσπάθειες διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αναμένεται σημαντική ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων μέσα στις επόμενες ώρες από γειτονικά νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο 7 πυροσβεστών από τη Σύρο μεταβαίνει στο νησί με ειδικό ταχύπλοο σκάφος της Πυροσβεστικής. Επιπλέον 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν ακτοπλοϊκώς από τη Νάξο.

Όλες οι διαθέσιμες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις με αμείωτη ένταση, με στόχο την άμεση οριοθέτηση του πύρινου μετώπου.