«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στην Πάρο μεταξύ επαγγελματιών ψαράδων της Πάρου και ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, σχετικά με τις θέσεις σκαφών στα αλιευτικά καταφύγια, είτε της Νάουσας, είτε του Αμπελά.

Ψαράδες που επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα» καταγγέλλουν πως «άτομο που παρουσιάζεται ως υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντίπαρου», υπόσχεται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες σκαφών και οι οποίοι δένουν τα σκάφη τους μόνιμα στις μαρίνες, ότι θα τους βρει θέσεις στο παρακείμενο αλιευτικό καταφύγιο ώστε να τα μετακινήσουν προς αυτό, προκειμένου να απελευθερώσουν θέσεις ελλιμενισμού για τουριστικά σκάφη αναψυχής (γιοτ κλπ.). Να σημειώσουμε ότι σε κάθε αλιευτικό καταφύγιο, σύμφωνα με το νόμο, υπάρχει πάντα ένας μικρός αριθμός ελεύθερων θέσεων πρόσδεσης, για τυχών έκτακτα περιστατικά.

Πάρος: Δείτε εικόνες από το αλιευτικό καταφύγιο στον Αμπελά Πάρου και τα ιδιωτικά σκάφη ανάμεσα στις ψαρόβαρκες:

Η καταγγελία που έχει γίνει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, ανέφερε πως άτομο που παρουσιάζεται ως υπάλληλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ζήτησε από ιδιοκτήτες φουσκωτών που τα δένουν μόνιμα στη Μαρίνα της Νάουσας, να τα μετακινήσουν σε θέσεις που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματικά σκάφη αλιείας, ζητώντας τους επιπλέον να πληρώνουν για τέλη ελλιμενισμού εντός των αλιευτικών καταφυγίων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, στα λιμάνια του νησιού (Παροικίας και Νάουσας) χρεώνεται σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθμ. 8122.1/29/2014/16.07.2014 Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Αριθμ. 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2032/25.07.2014), με συγκεκριμένα ποσά που ορίζονται τόσο από το είδους του σκάφους, όσο και από τα πόσα μέτρα έχει μήκος.

Όσο αφορά τώρα τον ελλιμενισμό, την παραβολή και την πρυμνοδέτηση των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, τα πόσα είναι συμβολικά (ανέρχονται σε 0,03 ευρώ για όσα σκάφη είναι έως 5 μέτρα – ανά μέτρο σκάφους και σε 0,06 ευρώ ανά μέτρο μήκους, πέραν των 5 μέτρων και μέχρι τα 15 μέτρα μήκος), ενώ τα τέλη πληρώνονται κάθε χρόνο με την ανανέωση της άδειας αλιείας.

Αναμένεται απάντηση από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντίπαρου

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του νησιού και προσωπικά με την πρόεδρό του κα. Ιφιγένεια Χατζηγεωργίου, η οποία μας διαβεβαίωσε ότι ερευνά την καταγγελία που της αναφέραμε, ενώ επίσης δεσμεύτηκε να μας απαντήσει γραπτώς, καθώς, όπως είπε η ίδια σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί της, ότι δεν γνωρίζει εάν υπάλληλοι, (σσ. Λιμενικού Ταμείου) ή κάποιοι άλλοι προσέφεραν θέσεις για πρυμνοδέτηση σε ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής εντός των αλιευτικών καταφυγίων, ζητώντας τους να πληρώσουν τέλη ελλιμενισμού, ύψους 4 ευρώ ανά μέτρο σκάφους.