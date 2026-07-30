Στα χέρια των λιμενικών αρχών της Πάρου έπεσε ένας 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 29/7, για κατοχή εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ανήλικο ξεκίνησε αμέσως μετά τον κατάπλου επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου στο λιμάνι της Παροικιάς. Κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ελέγχων, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος, με το όνομα «ΜΠΡΑΤ», υπέδειξε στους λιμενικούς τις αποσκευές του νεαρού.

Σε εξονυχιστική έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη μέσα στις αποσκευές του 17χρονου μια ποσότητα πιθανώς ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 20,4 γραμμαρίων.

Το Λιμεναρχείο Πάρου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση της ναρκωτικής ουσίας, η οποία θα αποσταλεί στο αρμόδιο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Αυτή όμως ήταν η δεύτερη επιτυχία του «ΜΠΡΑΤ» και του Λιμεναρχείου Πάρου. Είχε προηγηθεί έλεγχος κατά τον οποίο ένας 36χρονος το πρωί της Τρίτης 28/07, βρέθηκε να έχει στην κατοχή του και ο ίδιος εξαρτησιογόνες ουσίες.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε μετά τον κατάπλου Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ πλοίου στο λιμάνι της Παροικιάς. Κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων, ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος, με το όνομα «ΜΠΡΑΤ», έδωσε αμέσως θετική ένδειξη στους λιμενικούς για τις αποσκευές του 36χρονου.

Ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα στη βαλίτσα του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα

• 7 συσκευασίες (φιξάκια) με πιθανή κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 4,4 γραμμαρίων

• 1 συσκευασία με νοθευτική ουσία, μεικτού βάρους 68,6 γραμμαρίων

Το Λιμεναρχείο Πάρου, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση όλων των κατασχεθέντων ουσιών, οι οποίες θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών για την απαραίτητη εργαστηριακή ανάλυση.