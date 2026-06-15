Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες και ένα αυτοκίνητο, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) στην Πάρο, στην Περιφερειακή οδό Παροικίας στο ύψος του Γυμνασίου.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για βαριά τραυματία και νεκρό, τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, υπάρχουν μόνο τραυματίες, και συγκεκριμένα οι αναβάτες της μοτοσυκλέτας, η οποία συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο.

Πηγή: parianostypos.gr