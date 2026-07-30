Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Πάρου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Τρίτης στον ΧΥΤΑ Πάρου και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς και της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Χριστόδουλος Μαούνης, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου.

Στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 8.437,50 ευρώ και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στη Σύρο.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συλλήψεις οι εργαζόμενοι του Δήμου Πάρου, προχώρησαν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση συμπαράστασης στον συνάδελφο τους που συνελήφθη. Διαμαρτύρονται γιατί η Δημοτική Αρχή έδωσε σε εργολάβους την διαχείριση απορριμμάτων.