«Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει» ανέφερε ο 71χρονος υπάλληλος σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων για την επίθεση που δέχθηκε από οδηγό ταξί στην Πάρο.

«Με χτύπησε στα μάτια δύο-τρεις φορές, μου έδωσε μπουνιές. Φοβήθηκα, θα μπορούσε να με είχε σκοτώσει. Μου έχει αφήσει σημάδια στο πρόσωπο και στο χέρι έχω μελανιές και τώρα με πονάει το σβέρκο και τα μάτια» είπε ο ηλικιωμένος μιλώντας στον Alpha, δείχνοντας τα τραύματα που του προκάλεσε ο οδηγός ταξί κατά τη διάρκεια του καβγά. «Βέβαια φοβήθηκα. Μπορούσε να με είχε σκοτώσει αυτός. Με την τρέλα που πούλαγε» συνέχισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό ξεκίνησε όταν μία τουρίστρια από το Βέλγιο επέστρεψε μία γουρούνα που είχε νοικιάσει. Η αλυσίδα στον χώρο ήταν κατεβασμένη, οπότε η γυναίκα σταμάτησε προσωρινά μπροστά. Τότε, σύμφωνα με τον ηλικιωμένο ξέσπασε μία πρώτη ένταση, αλλά όχι ανάμεσα στους δύο άντρες.

«Ήρθαν οι τουρίστες να βάλουν τη γουρούνα μέσα, εγώ κατέβηκα για να ανοίξω την αλυσίδα για να μπούνε. Αυτός ήταν κάπου εδώ και έσπρωχνε τη Βελγίδα. Της είπε να πετάξει τη γουρούνα έξω, την έσπρωξε και μόλις με είδε άρχισε και φώναζε» ανέφερε.

«Τον πέταξε πάνω στο όχημα. Τον τραβούσε από τον λαιμό και τον γρονθοκοπούσε στο πρόσωπο και το κεφάλι», λέει μία μάρτυρας. Σύμφωνα με την ίδια, ο οδηγός ταξί επιτέθηκε λεκτικά αρχικά στη γυναίκα με χυδαιότητα, την έσπρωχνε και την έχει γδάρει στο χέρι.

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του οδηγού του ταξί ότι εκείνος του επιτέθηκε πρώτος, ο 71χρονος ανέφερε: «Α, ναι; Τότε λοιπόν να καταλάβω πώς με άρπαξε από τον λαιμό και με έριξε κάτω. Εγώ τον χτύπησα σε άμυνα. Θα με είχε αποτελειώσει. Έτσι όπως με είχε στον λαιμό. Τι άλλο να έκανα; Να τον άφηνα; Αμύνθηκα. Αυτό έκανα».

Βίντεο από την άγρια επίθεση:

Μήνυση

Ο ηλικιωμένος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του οδηγού ταξί ενώ για την υπόθεση έχει κινηθεί αυτεπάγγελτα η διαδικασία και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

«Έκανα μήνυση, κατέθεσα τα χαρτιά του γιατρού όλα. Με χτύπησε στα μάτια, δυο τρεις φορές, μου έδωσε μπουνιές. Κι εκεί άρχισα και τον χτύπαγα» ανέφερε.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ο οδηγός ταξί έχασε τη δουλειά του, ενώ και ο σύλλογος ταξί Πάρου καταδίκασε δημόσια τη βίαιη συμπεριφορά, ξεκαθαρίζοντας ότι τέτοιες εικόνες δεν αντιπροσωπεύουν τον κλάδο.

«Ήρθε χθες βράδυ και μου ζήταγε συγγνώμη, του είπα, όχι, δεν το κάνω. Δεν σου δίνω συγγνώμη με τίποτα. Πρώτα θα βγεις στα κανάλια να ζητήσεις συγγνώμη στην Πάρο».

Το θύμα της επίθεσης μίλησε και στο Mega, όπου είπε σχετικά:

«Πήγα να παραλάβω μια “γουρούνα” πίσω από την πιάτσα των ταξί που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια να μπορούμε να βάλουμε και να βγάλουμε μηχανάκια και “γουρούνες” και αυτοκίνητα. Αυτός ο κύριος πολλές φορές έκανε προβλήματα. Έβριζε, πέταγε τα μηχανάκια στον δρόμο.

Έσπρωχνε μία Βελγίδα που είχε νοικιάσει τη “γουρούνα”. Αρχίζει τις φωνές, αρχίζει τα βρισίματα. Ξέφυγε και ήρθε κατευθείαν και με άρπαξε από τον λαιμό Αφού με είχε βάλει από κάτω και μου έδινε και μπουνιές στο πρόσωπο άρχισα και εγώ και τον χτύπησα δύο, τρεις φορές με το κράνος.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που αυτός ο άνθρωπος κάνει φασαρίες εδώ στην Πάρο»