Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρέστη σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στην τελετή παραλαβής του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Florennes.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αρχηγός ΓΕΑ συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Major General Geert De Decker,  όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η παρουσία του αρχηγού ΓΕΑ στην τελετή ανέδειξε το σταθερό ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής και τη διατήρηση στενών δεσμών με συμμαχικές χώρες, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΓΕΑ