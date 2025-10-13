Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρέστη σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στην τελετή παραλαβής του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους F-35 της Βελγικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Florennes.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο αρχηγός ΓΕΑ συναντήθηκε με τον ομόλογό του, Major General Geert De Decker, όπου συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η παρουσία του αρχηγού ΓΕΑ στην τελετή ανέδειξε το σταθερό ενδιαφέρον της Πολεμικής Αεροπορίας για την εξέλιξη τεχνολογιών αιχμής και τη διατήρηση στενών δεσμών με συμμαχικές χώρες, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.