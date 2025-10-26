Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών, στο ομώνυμο Μνημείο στο Πεδίον του Άρεως στην Αθήνα.

Στην τελετή η οποία έγινε την Παρασκευή, παρέστησαν επίσης ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου Αντιστράτηγος Γεώργιος Μανουράς, η Αντιπεριφερειάρχης Αλσών – Πάρκων και Υγείας Ζώων της Περιφέρειας Αττικής κ. Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός ε.α. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΦ Αντιστράτηγος ε.α. Γεώργιος Τσιτσικώστας, εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, οι Ακόλουθοι Αμύνης Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, πρόεδροι και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων Καταδρομέων, καθώς επίσης και συγγενείς των πεσόντων Ιερολοχιτών.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης