Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων Αυλώνα η σημαντική σύσκεψη με τους Διοικητές Κέντρων Νεοσυλλέκτων υπό την καθοδήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη.

Η συνάντηση είχε ως κύριο στόχο τον συντονισμό των στρατιωτικών δομών υποδοχής και την ενημέρωση για την ετοιμότητα κατάταξης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ.

Παράλληλα, οι Διοικητές έλαβαν σαφείς κατευθύνσεις για τη λειτουργία των μονάδων τους και τη διασφάλιση ομαλής ένταξης των νέων στρατευσίμων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού / Διοικητής EU – OHQ, Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, οι Διοικητές των ΚΕΝ, ΣΥΠΟ και ΚΔΒΜ, καθώς και οι Διευθυντές των αρμόδιων Κλάδων και Διευθύνσεων του ΓΕΣ.