Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και οι άλλοι ήρωες της Επανάστασης του 1821, χρησιμοποιούσαν στις μάχες πιστόλες, καριοφίλια και γιαταγάνια.

Ωστόσο, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, οι υπεύθυνοι των δράσεων για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, είχαν άλλη άποψη…

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σχεδίασαν μία αφίσα, την οποία ανάρτησαν και στην είσοδο του σχολείου, με σκοπό να γνωστοποιηθεί η εκδήλωση σε όλους τους γονείς, στην οποία ο ήρωας της Επανάστασης μαζί με την παραδοσιακή φουστανέλα, κρατούσε στα χέρια του αντί για καριοφίλι, ένα κανονικό… ΑΚ47, δηλαδή το γνωστό καλάσνικοφ.

Δείτε την αφίσα:

Η αφίσα αναρτήθηκε για την εκδήλωση της 25ης Μαρτίου, χωρίς να εντοπιστεί το εμφανές λάθος, το οποίο αποδίδεται, πιθανότατα, σε χρήση τεχνητής νοημοσύνης χωρίς έλεγχο.

Το περιστατικό σε κάθε περίπτωση αναδεικνύει την ανάγκη προσοχής στη χρήση AI, ειδικά σε εκπαιδευτικά και ιστορικά θέματα.