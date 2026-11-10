Με τη δωρεά 26 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ο ελληνικός σιδηρόδρομος απέκτησε ένα νέο σύστημα ακριβούς γεωεντοπισμού αμαξοστοιχιών, ενισχύοντας την ασφάλεια, την ψηφιακή εποπτεία, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή του λειτουργία.

Η ψηφιακή πλατφόρμα railway.gov.gr, η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο και εισάγει νέες δυνατότητες επιχειρησιακής εποπτείας του σιδηροδρομικού δικτύου, παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, σε ειδική εκδήλωση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Η εκδήλωση με τίτλο «Ο Σιδηρόδρομος σε Πραγματικό Χρόνο» πραγματοποιήθηκε στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά-Πελοποννήσου, στον Πειραιά, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη συνολική ανασυγκρότηση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Το railway.gov.gr αποτελεί μια νέα ψηφιακή υποδομή, που συνδυάζει τη δυνατότητα δημόσιας ενημέρωσης για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών με σύγχρονα εργαλεία παρακολούθησης, διαχείρισης και εποπτείας για τις αρμόδιες υπηρεσίες των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών δορυφορικού γεωεντοπισμού GNSS και του συστήματος HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου, η πλατφόρμα παρέχει δεδομένα θέσης των εξοπλισμένων αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης και απεικόνισης τους σε διαδραστικό χάρτη.

Παράλληλα, δημιουργείται σταδιακά μια ενιαία ψηφιακή βάση δεδομένων για τις λειτουργίες του σιδηροδρόμου, συνδέοντας πληροφορίες που αφορούν την κυκλοφορία,το σιδηροδρομικό δίκτυο, το τροχαίο υλικό, το προσωπικό, τις πιστοποιήσεις και τηνπαρακολούθηση συμβάντων.

Η νέα αυτή προσέγγιση αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του ΕλληνικούΣιδηροδρόμου. Η συγκέντρωση και διασύνδεση δεδομένων επιτρέπει την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, την ταχύτερη αναγνώριση αποκλίσεων, την καλύτερη επιχειρησιακή πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων με βάση πραγματικά δεδομένα.

Η ανασυγκρότηση των Σιδηροδρόμων Ελλάδος

Την εκδήλωση άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΧρήστοςΠαληός, παρουσιάζοντας την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αναδιοργάνωση του νέου ενιαίου φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ενοποίηση των οργανισμών, τη διαμόρφωση νέας οργανωτικής δομής, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αποκατάσταση κρίσιμων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες ανανέωσης και στελέχωσης του οργανισμού, με την προγραμματισμένη πρόσληψη 690 εργαζομένων, την επιλογή νέων διευθυντικών στελεχών και την αξιοποίηση εξειδικευμένης ελληνικής και διεθνούς τεχνογνωσίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, δήλωσε: «Το railway.gov.gr αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου. Για πρώτη φορά αποκτούμε μια ενιαία εικόνα της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εποπτεία, τον συντονισμό και τη διαφάνεια. Δεν πρόκειται απλώς για μια πλατφόρμα παρακολούθησης, αλλά για ένα εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και λαμβάνουμε αποφάσεις. Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τα 26 μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, των οποίων η πολύτιμη δωρεά συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας».

Από την ιδέα στην πράξη: Η δημιουργία του railway.gov.gr

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση των δυνατοτήτων του railway.gov.gr, μέσα κοινή παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών, Στέλιου Σακαρέτσιου, και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκε η πορεία υλοποίησης της πρωτοβουλίας, από τον αρχικό σχεδιασμό έως την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος που συνδέει τη δημόσια ενημέρωση με τις καθημερινές επιχειρησιακές ανάγκες του σιδηροδρόμου.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, ανέφερε:

«Το railway.gov.gr δίνει στους ανθρώπους του σιδηροδρόμου ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας, έγκαιρες ειδοποιήσεις και εργαλεία για να παρεμβαίνουν αποτελεσματικότερα.

Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τη διαδρομή του τρένου του σε πραγματικό χρόνο. Ευχαριστώ τους 26 δωρητές της ελληνικής ναυτιλίας και όλους όσοι εργάστηκαν για

την υλοποίηση. Η δουλειά μας είναι να μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε λύσεις που κάνουν τον σιδηρόδρομο ασφαλέστερο, πιο διαφανή και πιο χρήσιμο για τον πολίτη.»

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε:

«Η σημερινή εκδήλωση δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Έχει όμως έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: ο ελληνικός σιδηρόδρομος και η ελληνική ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό, να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών. Χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, τους οποίους θέλουμε να βγάλουμε ασπροπρόσωπους για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, μια πιλοτική ιδέα έγινε πράξη σε χρόνο ρεκόρ. Δεν παρουσιάζουμε μια ακόμη εξαγγελία, αλλά ένα σύστημα που έχει ήδη υλοποιηθεί, λειτουργεί και προσφέρει πραγματικές δυνατότητες πρόληψης. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ελληνικού Κτηματολογίου και τις νέες δυνατότητες που αποκτά η χώρα μας στον τομέα των δορυφόρων, μέσα από το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργήσαμε μια υποδομή που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια.

Μετά την τραγωδία των Τεμπών ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Αυτή η εποχή της χαλαρότητας, της προχειρότητας και του μπλάνκο πρέπει να τελειώσει οριστικά. Με τις νέες ψηφιακές δυνατότητες έχουμε αξιολόγηση στην πράξη, κάθε μέρα και όχι στα χαρτιά. Οι άνθρωποι του σιδηροδρόμου που εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης πρέπει να επιβραβεύονται και όσοι είναι ακατάλληλοι ή επικίνδυνοι να απομακρύνονται εγκαίρως.

Κανείς δεν δικαιούται να παίρνει χαλαρά τον ρόλο του στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ειδικά όταν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Και πάνω απ’ όλα, κάθε γονιός που βάζει το παιδί του στο τρένο πρέπει να μπορεί να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται και να αισθάνεται ότι η Πολιτεία κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την ασφάλειά του. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη. Με την ολοκλήρωση αυτής της

τελευταίας εκκρεμότητας κλείνει για μένα ένας κύκλος στο Υπουργείο Μεταφορών. Ελπίζω να βάλαμε κι εμείς ένα λιθαράκι για την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου και να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τέτοια τραγωδία».

Στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών καιΜεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση που συντελείται στονελληνικό σιδηρόδρομο και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στο σύνολο των παρεμβάσεων του Υπουργείου στον τομέα των μεταφορών.

Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε:

«Το railway.gov.gr εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και συνεκτικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του σιδηροδρόμου. Ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε με συγκεκριμένα βήματα: με θεσμικές παρεμβάσεις, με αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών, με αξιοποίηση δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά σε μια νέα εποχή. Με περισσότερη διαφάνεια καιισχυρότερες δικλείδες ασφάλειας. Με στόχο την ανάπτυξή του και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του και της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών».

Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας

Ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση είχε η αναγνώριση της καθοριστικής συμβολής της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και των 26 δωρητών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίοι στήριξαν έμπρακτα την πρωτοβουλία ανάπτυξης του νέου συστήματος γεωεντοπισμού και παρακολούθησης αμαξοστοιχιών.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυνατότητας σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την υλοποίηση έργων με ουσιαστικό κοινωνικό καιεθνικό αποτύπωμα.

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, στην ομιλία της αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας και στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Η κυρία Μελίνα Τραυλού δήλωσε:

«Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας.»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε τιμητική απονομή αναμνηστικής πλακέτας στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ως αναγνώριση της συμβολής της στην υλοποίηση του έργου.

Οι 26 δωρητές είναι:

1. NEPTUNE LINES

2. CHANDRIS (HELLAS) INC

3. ENESEL S.A.

4. GOLDEN UNION SHIPPING CO SA

5. TECHNOMAR SHIPPING INC

6. PROMINENCE MARITIME S.A.

7. ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD

8. ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC.

9. OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.

10. DANAOS CORPORATION

11. COSTAMARE SHIPPING CO S.A.

12. LATSCO MARINE MANAGEMENT INC

13. THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC

14. TMS TANKERS LTD

15. STARBULK S.A.

16. IONIC

17. NAVIOS GROUP OF COMPANIES

18. SUN ENTERPRISES LTD

19. PARALOS MARITIME CORPORATION S.A.

20. A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA

21. CHIOS NAVIGATION HELLAS LTD

22. EUROBULK LTD

23. ARISTON NAVIGATION CORP.

24. FRANCO COMPANIA NAVIERA SA

25. FAFALIOS SHIPPING SA

26. EQUINOX MARITIME LTD

Η συμβολή των 26 δωρητών αποτυπώνει έμπρακτα τη δέσμευση της ελληνικής ναυτιλίας ναστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις εθνικές υποδομές και δημιουργούν διαχρονική αξία για την ελληνική κοινωνία.

H κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας κουλτούρας υπευθυνότητας.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη συμβολή της στηνυλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια. Το railway.gov.gr αποτελεί μια εξαιρετικά καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να προσθέσει ένα ακόμη σημαντικό επίπεδο ασφάλειας στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο οι υποδομές και τα τεχνολογικά συστήματα. Είναι η αλλαγή κουλτούρας, η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων και η αξιοποίηση της τεχνολογίαςως εργαλείου πρόληψης και υπευθυνότητας.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την ουσιαστική συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Η σημερινή παρουσίαση δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά την αφετηρία μιας συνεχούς εξέλιξης. Είναι δική μας υποχρέωση να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή ελληνικό σιδηρόδρομο».

Ένας σιδηρόδρομος που λειτουργεί με δεδομένα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Με την παρουσίαση του railway.gov.gr, οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχωρούν σε μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούν, οργανώνουν και διαχειρίζονταιτις καθημερινές τους λειτουργίες.

Η αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η διασύνδεση των υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της νέας επιχειρησιακής φιλοσοφίας του οργανισμού.

Το railway.gov.gr δεν αποτελεί απλώς μια εφαρμογή παρακολούθησης τρένων. Αποτελείμέρος μιας ευρύτερης μετάβασης σε έναν σιδηρόδρομο που λειτουργεί με περισσότερη πληροφορία, καλύτερο συντονισμό, αυξημένη διαφάνεια και συστηματική εποπτεία.

Έναν σιδηρόδρομο που μπορεί να γνωρίζει περισσότερα, να ανταποκρίνεταιταχύτερα και να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Σε πραγματικό χρόνο.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.railway.gov.gr