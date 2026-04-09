Με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, η ΠΕΠΙΕΘ (Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών) και ο πρόεδρός της Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, απευθύνουν θερμές ευχές για υγεία, ασφάλεια και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες ξεκινά η φετινή τουριστική περίοδος.

Ωστόσο, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον θαλάσσιο τουρισμό και το ελληνικό yachting είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και δεν επιτρέπει περιθώρια αισιοδοξίας. Η φετινή σεζόν ξεκινά υπό συνθήκες έντονης αβεβαιότητας, με ένα βαρύ κλίμα αγωνίας και ανασφάλειας να κυριαρχεί στον κλάδο.

Οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα ο πόλεμος, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, έχουν επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση. Ήδη καταγράφεται μείωση που προσεγγίζει το 50% στις κρατήσεις, με ακυρώσεις ναυλώσεων και σαφή υποχώρηση της δραστηριότητας τόσο στην κρουαζιέρα όσο και στο yachting. Η αγορά εμφανίζεται ουσιαστικά παγωμένη και η εικόνα των ελληνικών νησιών δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη τουριστική κίνηση.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι του κλάδου βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση. Εποχικοί ναυτικοί αδυνατούν να βρουν εργασία, ενώ άλλοι παραμένουν πλήρως άνεργοι. Για δεύτερο μήνα και ήδη προς τρίτο, η έναρξη της εργασίας καθυστερεί, εντείνοντας την οικονομική ανασφάλεια και δημιουργώντας σοβαρούς προβληματισμούς για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Καθοριστικός παράγοντας επιβάρυνσης παραμένει το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Οι τιμές των καυσίμων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, με το ναυτιλιακό μαύρο πετρέλαιο να έχει ανέβει από περίπου 0,60€ στο 1,10€ ανά λίτρο και το πράσινο πετρέλαιο από 1,35€ στο 1,95€, ακόμη και με την κρατική επιδότηση. Η μεγάλη αυτή διαφορά τιμών επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις και δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του κλάδου.

Παράλληλα, κρίσιμα ζητήματα υποδομών εξακολουθούν να επιβαρύνουν τη λειτουργία του κλάδου. Η μη πλήρης αξιοποίηση του Ισθμού της Κορίνθου αναγκάζει τα σκάφη να πραγματοποιούν τον περίπλου της Πελοποννήσου προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Ιόνιο, οδηγώντας σε αυξημένα κόστη, καθυστερήσεις και σημαντικές επιχειρησιακές δυσκολίες.

Την ίδια στιγμή, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ απουσιάζουν στοχευμένες και συντονισμένες ενέργειες προβολής και διαφημιστικές καμπάνιες από τους αρμόδιους φορείς. Η ενίσχυση του marketing δεν αποτελεί πλέον επιλογή αλλά άμεση ανάγκη. Απαιτούνται άμεσες και δυναμικές πρωτοβουλίες προβολής του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού, ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς, να ενισχυθεί η ζήτηση και να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Η απουσία δράσης επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση και δεν αφήνει περιθώρια καθυστερήσεων.

Τα δεδομένα αυτά συνιστούν ένα σαφές καμπανάκι κινδύνου για τον κλάδο. Η κατάσταση απαιτεί άμεση κινητοποίηση, ουσιαστικές παρεμβάσεις και συντονισμένες ενέργειες, τόσο για τη στήριξη των επιχειρήσεων όσο και για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για τους ναυτικούς.

Η πραγματικότητα είναι ξεκάθαρη. Η φετινή σεζόν ξεκινά με αρνητικό πρόσημο και χωρίς άμεσες παρεμβάσεις δεν διαφαίνεται προοπτική ουσιαστικής βελτίωσης.