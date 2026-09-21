Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 15χρονου από τη Λάρισα, ο οποίος κατέρρευσε αιφνιδίως και έχασε τη ζωή του, αφήνοντας πίσω του ανείπωτο θρήνο. Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο Γρηγόρης Πολύζος περιέγραψε βήμα προς βήμα τα μοιραία λεπτά και την απόγνωση της οικογένειας, η οποία περίμενε για περισσότερο από μία ώρα την άφιξη του ασθενοφόρου.

Όπως κατήγγειλε ο πατέρας, η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 09:03 το πρωί, ενώ ακολούθησαν επαναλαμβανόμενα τηλεφωνήματα μέχρι τις 10:15, με το ασθενοφόρο να καταφθάνει τελικά γύρω στις 10:20. Ο ίδιος εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι, αν το πλήρωμα είχε φτάσει νωρίτερα, ίσως ο γιος του να βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

Παράλληλα, περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κατέβαλαν ο ίδιος, η σύζυγός του και τα άλλα δύο παιδιά τους να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί, ακολουθώντας οδηγίες από το τηλέφωνο, χωρίς να έχουν καμία σχετική γνώση.

Ο κ. Πολύζος αποκάλυψε επίσης πως είχε προτείνει να μεταφέρει ο ίδιος τον 15χρονο με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο στο νοσοκομείο της Λάρισας, υπολογίζοντας πως θα έφτανε σε λιγότερο από μισή ώρα. Ωστόσο, οι αρμόδιοι τον απέτρεψαν, συνιστώντας να μην μετακινηθεί το παιδί, μια οδηγία που υπάκουσε με τραγική κατάληξη.

Παρά τη συντριβή του, ο πατέρας ξεκαθάρισε πως δεν επιρρίπτει ευθύνες στο προσωπικό του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, αναγνωρίζοντας ότι οι διασώστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες και έκαναν ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα. Τους ευχαρίστησε προσωπικά για τον αγώνα τους, στηλιτεύοντας όμως την καθυστέρηση της άφιξής τους.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κενό. Ο πατέρας ανέφερε πως ο μεσαίος γιος του αποφάσισε να δώσει το όνομα του χαμένου 15χρονου στο δικό του παιδί, ώστε η μνήμη του να μείνει ζωντανή.

Κλείνοντας, ο Γρηγόρης Πολύζος σημείωσε πως το μόνο που γύρευε μέσα από τις δηλώσεις του ήταν να μοιραστεί τον πόνο του και να βρει μια μικρή ανακούφιση στο βαρύ πένθος που βιώνει.