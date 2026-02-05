Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στη ΓΑΔΑ ο πατέρας του 27χρονου επιχειρηματία, Μανώλη Βροντάκη, από τη Νέα Πέραμο, ο οποίος απήχθη και δολοφονήθηκε με 10 σφαίρες, από άγνωστους, μέχρι στιγμής, δράστες.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου»

Ο πατέρας του 27χρονου, αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, αποχώρησε λίγο μετά τις 15:00 από τη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του και τα μόνα λόγια που είπε, ήταν: «Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου». Υπενθυμίζεται ότι από τις 11:00 το πρωί έδινε συμπληρωματική κατάθεση στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών.

Τι αναζητούν οι Αρχές

Σκοπός των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, είναι να προσπαθήσουν να μάθουν από τον πατέρα του θύματος, αν γνώριζε για τυχόν διαφορές ή αντιπαλότητες που μπορεί να είχε ο γιος του, τόσο με τους δράστες της απαγωγής και της δολοφονίας, όσο και με άλλα πρόσωπα που πιθανώς να τους έδωσαν τις σχετικές εντολές.

Παράλληλα, συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή από την Ελευσίνα ως τη Νέα Πέραμο οι έρευνες των Αρχών, καθώς οι αστυνομικοί «καίγονται» για να βρουν εικόνα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που να έχουν καταγράψει το οποιοδήποτε όχημα που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν οι δράστες, μετά την εκτέλεση του 27χρονου Μανώλη Βροντάκη, αλλά και προς τα πού κατευθύνθηκαν.

Επίσης, οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν και το κρησφύγετο των δραστών, όπου κρατούσαν δέσμιο για έξι μέρες τον 27χρονο, από την απαγωγή του που σημειώθηκε την Δευτέρα (26/1), έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, μέχρι την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, οπότε και τον εκτέλεσαν πετώντας το πτώμα του σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Από τα 10 τραύματα, τα 3 ήταν διαμπερή, ενώ τα 7 έμειναν στο σώμα του Μανώλη Βροντάκη. Υπήρξαν, επίσης, χτυπήματα στο πρόσωπο και τα χείλη του θύματος, ενώ η χαριστική βολή ήταν στο κεφάλι του θύματος. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ο τρόπος που έγινε το έγκλημα αλλά και η κατάληξή του, δείχνει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, παράλληλα όμως και μένος σε βάρος του θύματος.

Οι πρώτες δηλώσεις του πατέρα: «Ήξεραν στην οικογένεια ότι ο γιος μου κινδύνευε»

«Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου, μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα», δήλωσε προ ημερών ο πατέρας του 27χρονου, που δολοφονήθηκε με φρικιαστικό τρόπο στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Μιλώντας για την δραστηριότητα του γιου του, και ερωτώμενος σχετικά με μια εμπρηστική επίθεση που δέχθηκε ο ίδιος στα οχήματα ιδιοκτησίας του, ο πατέρας είπε ότι υποψιαζόταν πως πίσω από αυτή, ήταν ο ίδιος ο γιος του.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ο ίδιος είχε αρχικά καταθέσει μήνυση κατά του γιου του, διότι όπως είπε «είχε σηκώσει χέρι» πάνω του, διευκρινίζοντας όμως ότι στην συνέχεια την απέσυρε.

Επίσης άφησε αιχμές για την πρώην γυναίκα του, μητέρα του 27χρονου, αλλά και την σύντροφο του γιου του, λέγοντας ότι γνωρίζουν το γιατί δολοφονήθηκε ο Μανώλης Βροντάκης.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του παιδιού μου. Να ανοίξουν τα στόματα από την οικογένεια του γιου μου, από πού έγινε το έγκλημα. Εννοώ όλη την οικογένεια. Ήξεραν ότι ο γιος μου κινδύνευε. Το είχε πει και η μητέρα του γιου μου ότι “πάω να μείνω στην Κρήτη γιατί κινδυνεύω”. Να μου πει από πού κινδύνευε, χωρίς να έχει επαφή με την Κρήτη. Είμαι πατέρας, πρέπει να μάθω. Η πρώην σύζυγός μου έχει φύγει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, και τόσο είχε να μιλήσει με τον γιο μου. Το παιδί μου έλεγε ότι κινδύνευε πλαγίως, εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να μου πει τι εννοεί. Έλεγε “κινδυνεύει η μάνα μου”. Αυτοί ξέρουν. Θα τα βρει η Ασφάλεια.

Εγώ δεν ξέρω ποιος έκανε το έγκλημα, όμως η οικογένεια ξέρει τι δουλειά έκανε το παιδί μου. Εγώ δεν γνωρίζω. Ήξερα ότι έχει μαγαζί και έβρισκε άτομα για δουλειά. Ξέρω ότι είχε κακές παρέες και του φώναζα ότι θα φάει το κεφάλι του με αυτά που κάνει, αλλά δεν έπαιρνε χαμπάρι.

Κάτι ήξερε ο γιος μου. Τον είχαν μια εβδομάδα, τον κρατούσαν και τον βασάνιζαν. Κάτι έκρυβε. Τι ζητούσαν; Δεν μας ζήτησαν λύτρα. Τι ήθελαν και για ποιο λόγο χτύπησαν το παιδί; Δεν έχω ιδέα, η ασφάλεια θα τα βρει. Το πού ήταν μπλεγμένος τα ξέρει η οικογένεια από την άλλη μεριά. Και η πρώην γυναίκα μου και η νύφη μου. Ξέρουν αυτές γιατί πήγε άδικα ο γιος μου στο χώμα. Ούτε οι φίλοι του δεν ήξεραν τίποτα. Να μάθουμε γιατί σκότωσαν έτσι, 27 χρονών παλικάρι».

Το θύμα είχε προειδοποιήσει τη μητέρα του να φύγει στην Κρήτη για να σωθεί

Μιλώντας για τον γιο της, η μητέρα του 27χρονου Μανώλη Βροντάκη αρχικά δήλωσε πως «δεν γνωρίζει αν είχε συμβεί κάτι και αν φοβόταν». «Αν φοβάται ένας άνθρωπος, βγαίνει μέσα στη νύχτα μόνος του;», αναρωτήθηκε. Αναφερόμενη στην αγάπη του γιου της για τα αυτοκίνητα, είπε πως του άρεσαν τα γρήγορα αμάξια, αλλά «δεν έδινε του κόσμου τα λεφτά, είχε δύο αυτοκίνητα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, που είχαν γίνει πριν 3 χρόνια, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του. Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους, ο 27χρονος είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα, και να πάει στην Κρήτη, για να σωθεί.

Επιπλέον, η μητέρα του 27χρονου είπε πως πριν λίγα χρόνια, ο 27χρονος είχε δώσει το καινούργιο του αυτοκίνητο σε έναν φίλο του, με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε ένα φρικτό τροχαίο. Ο 27χρονος ήταν συνοδηγός, αλλά ο φίλος του που οδηγούσε, έχασε τη ζωή του.

Για τις μεταξύ τους σχέσεις, η ίδια είπε πως συνάντησε τελευταία φορά τον γιο της τον Ιούλιο. «Είχε έρθει να μας δει, αλλά τσακωθήκαμε σαν μητέρα με γιο, και είχαμε από τότε να μιλήσουμε», είπε και συνέχισε: «Είχε πιάσει πολλά λεφτά στα χέρια του και είχε αλλάξει». Σύμφωνα με τη μητέρα του, ο 27χρονος το τελευταίο διάστημα δούλευε ως εργολάβος.

Είχαν δολοφονήσει και τον θείο του 27χρονου

Η εκτέλεση του 27χρονου επιχειρηματία Μανώλη Βροντάκη στη Νέα Πέραμο, μετά από 6 μέρες ομηρίας, δεν είναι το πρώτο φρικτό έγκλημα που βιώνει η οικογένειά του.

Συγκεκριμένα το 1999, ο θείος του δολοφονήθηκε μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ήταν ένα έγκλημα πάθους που συγκλόνισε τότε όλη την Ελλάδα, και έγινε πρωτοσέλιδο επί μήνες ως την εξιχνίασή του.

Το χρονικό

Μεσάνυχτα 1ης Ιουνίου 1999. Ο 29χρονος Γιώργος Βροντάκης δολοφονείται στην κρεβατοκάμαρά του με δύο μαχαιριές στην πλάτη και μία στον λαιμό. Η σύζυγός του ισχυρίζεται ότι στο σπίτι μπήκαν τρεις ληστές. Σκότωσαν τον άντρα της, έδεσαν και φίμωσαν εκείνη. Ο γιος τους, 9 χρόνων τότε, ήταν εκείνος που την έλυσε για να ειδοποιήσει τελικά την Αστυνομία.

Το ματωμένο μαχαίρι εντοπίζεται σε μία οικοδομή 50 μέτρα από το σπίτι του δολοφονημένου, από τον ίδιο του τον πατέρα. Οι δράστες έχουν προλάβει να εξαφανιστούν. Επί μήνες, η σύζυγος του 29χρονου άνδρα θρηνεί για τον χαμό του. Εμφανίζεται συντετριμμένη και ζητά δικαίωση για εκείνη και τα παιδιά της. Η αλήθεια όμως ήταν τελείως διαφορετική.

Πέρασαν 9 ολόκληροι μήνες, με την Αστυνομία όλο αυτό το διάστημα να συλλέγει στοιχεία, ώσπου έφτασε στην άκρη του νήματος. Τα όσα αποκαλύφθηκαν τότε, προκάλεσαν ανατριχίλα. Ηθικός αυτουργός της δολοφονίας αποδείχτηκε η ίδια του η σύζυγος και η δήθεν ληστεία στο σπίτι τους, ήταν σκηνοθετημένη.

Δράστης της δολοφονίας, ένας υπήκοος Αλβανίας που εργαζόταν στην οικοδομή τους, ο οποίος διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τη σύζυγο του 29χρονου. Τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι Αρχές δεν μπορούσαν να αμφισβητηθούν, παρότι η χήρα ποτέ δεν παραδέχτηκε ότι το έκανε.

Στα δύο δικαστήρια που ακολούθησαν, ο μεγάλος τους γιος περιέγραψε τη νύχτα του φόνου. Πώς ξύπνησε, πώς βρήκε τη μητέρα του δεμένη και φιμωμένη, πώς είδε τον πατέρα του νεκρό πάνω στο κρεβάτι.

Η γυναίκα έκατσε 5,5 χρόνια στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Τα δύο ανήλικα παιδιά τους μεγάλωσαν με τη γιαγιά τους στον Ασπρόπυργο, μακριά από τη μητέρα τους. Το καλοκαίρι του 2005 η σύζυγος του δολοφονημένου έκανε αίτηση αποφυλάκισης, που έγινε δεκτή.

Έναν χρόνο όμως μετά οδηγείται ξανά στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού. Η αγωγή που είχε καταθέσει σε βάρος της η οικογένεια του άντρα της για ψυχική οδύνη επιδικάστηκε, και η κατηγορούμενη όφειλε να τους καταβάλει 500.000 ευρώ.