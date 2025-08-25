Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Συνεχίζεται η άδικη κράτηση του 25χρονου εθελοντή δασοπυροσβέστη από την Πάτρα, ο όποιος έχει προφυλακιστεί με εντολή του Ανακριτή, ως κατηγορούμενος για εμπρησμό μαζί με τον 21χρονο φίλο του, παρά το πλήθος των μαρτύρων (μεταξύ αυτών και αξιωματικών της Πυροσβεστικής) που διαβεβαιώνουν ότι ο νεαρός βοηθούσε στο σβήσιμο της φωτιάς στο Γηροκομείο, όντας δίπλα τους.

Η υπόθεση θυμίζει μια «Καφκικού» τύπου δικαστική σκευωρία, όπου ενώ πλήθος μαρτύρων – μεταξύ αυτών και αξιωματικοί της Πυροσβεστικής – όχι μόνο αθωώνουν τον νεαρό, αλλά υποστηρίζουν ότι βοηθούσε στη κατάσβεση και δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμό.

Μπορεί στην υπεράσπιση του να συνηγορεί και το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής το οποίο αναφέρει ρητά ότι η φωτιά στο Γηροκομείο ξεκίνησε από καύτρες που μεταφέρθηκαν στο σημείο από τους ισχυρούς ανέμους, ο Ανακριτής όμως είχε αντίθετη άποψη, προφυλακίζοντας τελικά τους δύο νεαρούς.

O 25χρονος κατηγορούμενος για τον εμπρησμό, βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κορυδαλλού. Αντίθετα ο φίλος του, Πατρινός αλλά με Γερμανική υπηκοότητα (έχει γεννηθεί στη Γερμανία από πατέρα Πατρινό και μητέρα Γερμανίδα) προφυλακίστηκε στις φυλακές Αυλώνα μια και δεν έχει κλείσει τα 21 έτη.

Χαρακτηριστικό είναι το ρεπορτάζ του Alpha και της συνάδελφου Ρένας Κουβελίωτη, στο οποίο μιλούν αυτόπτες μάρτυρες, οι όποιοι όχι μόνο αθωώνουν τον 25χρονο, αλλά αναφέρουν ότι βοήθησε τα μέγιστα σβήνοντας εστίες φωτιάς, σώζοντας ακόμη κι έναν γέροντα μοναχό:

Όπως δημοσίευσε το flamis.gr, ο 25χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος πως ήταν στην περιοχή ως εθελοντής. Την ίδια στιγμή, οι γονείς του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια και τον χειροκροτούσαν, επαναλαμβάνουν πως ο γιος τους είναι αθώος.

«Να πω ότι αυτή τη στιγμή στη φυλακή δεν είναι ο γιος μου αλλά ο εθελοντισμός», είπε ο πατέρας του 25χρονου. «Ο μάρτυρας ο ένστολος, περίμενε έξι ώρες μαζί μας για να καταθέσει. Τον είχαν στημένο έξι ώρες και ήμουν σίγουρος πως τον έστησαν για να βαρεθεί να φύγει αλλά κατέθεσε. Όλοι μαζί ήταν, δίπλα του στα 20 μέτρα ήταν δύο μάρτυρες», υποστήριξε.

«Να είναι μέσα φυλακή. Ποιος; Το παιδί μου που έχουμε δώσει τη ζωή μας στον εθελοντισμό. Εγώ έχω αφήσει τα παιδιά μου μικρά, τα άφηνα και έφευγα για τον εθελοντισμό και έρχονται να μου πουν ότι ο γιος μου. Είναι δυνατόν; Το παιδί μου το θέλω σπίτι. Μου λείπει εννιά μέρες. Εννιά μέρες μου λείπει το παιδί μου. Εννιά νύχτες. Ποια μάνα αντέχει εννιά νύχτες; Ποια μάνα; Γιατί; Γιατί; Τι κάναμε; Βοηθάμε, είμαστε εθελοντές, όλη η οικογένεια, όλο το σόι. Είμαστε εθελοντές της προσφοράς, της αλληλεγγύης. Και βρεθήκαμε εμείς οι εθελοντές να είμαστε στη φυλακή; Είναι δυνατόν; Σε τι κράτος ζούμε; Αυτό είναι το κράτος δικαίου;», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του 25χρονου, υποστηρίζοντας πως «από μικρό παιδί τον γαλούχησα στον εθελοντισμό».

Η μητέρα είπε πως είναι μέλος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα: «η πρώτη μου αποστολή ήταν το 1995 στη Γεωργία, μετά ήταν στο Ιράν, Σκόπια, Κόσοβο, Αλβανία. Ήμασταν στους σεισμόπληκτους της Τουρκίας, στους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας, στην Ειδομένη».

«Είναι οχτώ νύχτες στα κρατητήρια της Ασφάλειας. Μιλάμε για λίγο. Από ένα παραθυράκι βλέπω τα μάτια του. Βλέπω το παιδί μου στο ενάμιση μέτρο, το οποίο είναι ήρεμη δύναμη, μου δίνει εμένα δύναμη. Μου λέει “μαμά σε θέλω δυνατή” και του λέω “αγόρι μου είμαι δυνατή για εσένα και θα είμαι δυνατή γιατί είμαι η μάνα σου. Εγώ σε γέννησα. Από τα σπλάχνα μου βγήκες. Γιατί εγώ σε μεγάλωσα, εγώ σε γαλούχησα, σου έδωσα τις αξίες, τα ιδανικά, τις αρχές”», είπε η μητέρα.

Ταυτόχρονα έκανε έκκληση σε όποιον είδε τον γιο της στις 13 Αυγούστου: «Όποιος έχει δει σας παρακαλώ το παιδί μου να δίνει νερό, στο Γηροκομείο, ας έρθει να μιλήσει με τον δικηγόρο μας. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Σας παρακαλώ ελάτε να βοηθήσετε το παιδί μου».

Από την πλευρά του ο 25χρονος φέρεται να είπε μέσα από τη φυλακή: «θα προτιμούσα να καώ εγώ από το να κάψω ένα δέντρο».

Τα στοιχεία που είναι υπέρ του

Η κατάθεση του επισμηνία της Πολεμικής Αεροπορίας: Καταθέτει πώς είναι ιδιοκτήτης του γειτονικού οικοπέδου και πώς μαζί με τον 25χρονο βρίσκονταν στο σημείο και έσβηναν φωτιές

Η κατάθεση του Καθηγητή Φυσικής Αγωγής: Καταθέτει πώς είδαν την φωτιά να ξεσπά και ο 25χρονος έσπευσε να την σβήσει πατώντας τα χορτάρια και με ένα μπουκάλι νερό.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής: Η Πυροσβεστική δεν θεωρεί ότι η φωτιά προκλήθηκε από ανθρώπινο παράγοντα (25χρονο) αλλά από μετάδοση αυτής μέσω καύτρας. Την αυτοψία έκαναν τρεις αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Η αυτοψία διαψεύδει τους ισχυρισμούς του φωτογράφου για τον 25χρονο που έχει συλληφθεί.

H κατάθεση του φωτογράφου ο οποίος κατά δήλωσή του εργάζεται σε Μονάδα Μάχης στην Αεροπορία ως φύλακας, είναι η μόνη που «καίει» τον 25χρονο. Ο φωτογράφος ισχυρίζεται ότι έχει και φωτογραφίες που δείχνουν τον νεαρό να σκύβει και βγάζει το συμπέρασμα ότι σκύβει… για να βάλει φωτιά. Ο ισχυρισμός του φωτογράφου έρχεται σε αντίθεση με το πόρισμα από την αυτοψία των πυροσβεστών. Ο φωτογράφος στο παρελθόν εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης της Πάτρας. Αγνωστο παραμένει το αν όντως έχει διαπίστευση.

Όλες τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφορούσε ένα βίντεο με διακινητή υποτιθέμενο τραγουδιστή της Πάτρας στο οποίο ακούγεται μία γυναίκα να φωνάζει «εμπρηστής – βάζει φωτιά»! Το βίντεο ενδέχεται να είναι «κατασκευασμένο» καθώς η γυναίκα ουδέποτε κατέθεσε στις ανακριτικές Αρχές πώς είδε κάποιον να βάζει φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο.

Εκτός των παραπάνω σημαντική είναι και η αποκάλυψη για το κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου. Αρχικά είχε ειπωθεί (κάτι που ελέχθη και στην ανακρίτρια) πώς είχε φροντίσει να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο για να μην βρεθούν στοιχεία που τον ενοχοποιούν. Ο ίδιος έλεγε πώς… το κινητό του το έχει η Αστυνομία. Την Δευτέρα 18 Αυγούστου εμφανίστηκε στην ανακρίτρια αστυνομικός και κατέθεσε πώς έκανε σωματική έρευνα στον 25χρονο κα δεν βρέθηκε κινητό τηλέφωνο. Το συγκεκριμένο στοιχείο λειτούργησε καταλυτικά στην απόφαση της ανακρίτριας για προφυλάκιση. Στις 21 Αυγούστου, την ημέρα της προφυλάκισης και μεταγωγής του στις φυλακές Κορυδαλλού, κατέθεσε ο αστυνομικός που είχε κατασχέσει το τηλέφωνό του και το είχε φυλάξει μαζί με άλλα προσωπικά αντικείμενα του 25χρονου στην οδό Ερμού. Απεδείχθη πώς το κινητό όντως το είχε η ΕΛ.ΑΣ. Ηδη υπάρχει προσφυγή της οικογένειας στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας με το ερώτημα της «σκευωρίας».

Οι μαρτυρίες πολλών ατόμων για την εθελοντική προσφορά του 25χρονου και τις ανάλογες ενέργειές του και στο παρελθόν σε πυρκαγιές κλπ.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του παππού του, ιερέα, του πατήρ Ιωάννη από τον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου Πατρών, που περιέγραψε τον ακέραιο χαρακτήρα του 25χρονου.

Οι επόμενες νομικές κινήσεις

Οι δικηγόροι του 25χρονου θα προβούν τις επόμενες ημέρες σε υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για την με όρους αποφυλάκιση του κατηγορούμενου αλλά και του 21χρονου μέχρι να γίνει η δίκη τους. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει αρχές Σεπτέμβρη, καθώς αυτή την περίοδο τα Δικαστήρια λειτουργούν με «τμήματα διακοπών» λόγω Αυγούστου. Αν όλα πάνε καλά, σε λίγες ημέρες από την υποβολή του αιτήματος, οι έμπειροι δικαστές θα έχουν αποφασίσει για την τύχη των δύο νεαρών.