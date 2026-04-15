Πατέρας με τον 12χρονο γιο του, που είχαν πάει για μπάνιο στην ελεύθερη παραλία της Βάρκιζας, τραυματίστηκαν σοβαρά, όταν ένας μεγάλος όγκος χώματος αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω τους, με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει ο πατέρας και ο γιος να αντιμετωπίσει πρόβλημα αναπνοής.

Τους καταπλάκωσαν πέτρες και χώματα

Ο πατέρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, πήγε με το παιδί του τη Μεγάλη Παρασκευή για μπάνιο σε παραλία της Βάρκιζας. Ενώ κάθονταν αμέριμνοι, ξαφνικά ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος, με ένα μεγάλο κομμάτι από το πρανές να αποκολλάται και πέφτει πάνω τους και να τους πλακώνουν πέτρες και χώματα. Ο πατέρας λιποθύμησε αμέσως, ενώ το παιδί προσπαθούσε να βγάλει ένα κομμάτι μπισκότο που του στάθηκε στον λαιμό, για να πάρει ανάσα.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Μία γυναίκα, που βρισκόταν κοντά στο σημείο, έτρεξε αμέσως κοντά τους για να τους βοηθήσει. Τηλεφώνησε στην αστυνομία, στην πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο 12χρονος στο Νοσοκομείο Παίδων. Τραυματίστηκαν σοβαρά αλλά, ευτυχώς, η ζωή τους δεν κινδυνεύει.

Συγκλονιστική η μαρτυρία της μητέρας και του άλλου γιου της οικογένειας

«Όπως έτρωγαν τα μπισκότα έγινε η κατολίσθηση, έπεσαν όλα επάνω τους. Φώναζε ο μπαμπάς μαζί με τον μικρό βοήθεια», είπε στο STAR ο Μιχάλης, ο άλλος γιος της οικογένειας. «Πήγα εκεί και τους βρήκα χάλια. Δεν ήθελα να ζήσω όταν με πήραν και μου είπαν το παιδί σας είναι χτυπημένο σοβαρά», σημείωσε από την πλευρά της η μητέρα.

