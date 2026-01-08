Συγκλονίζει υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής κακοποίησης στο Ηράκλειο, Κρήτης. Πατέρας ασελγούσε σεξουαλικά στις δύο κόρες του και άφησε την μια έγκυο σε χωριό της Μεσαράς.

Όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τρίτη όταν ο αδερφός των κοριτσιών πήγε μαζί με την 15χρονη και την 23χρονη, η οποία όπως φαίνεται αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλαν ότι ο πατέρας τους, τις βίαζε και τις κακοποιούσε.

Στην καταγγελία αναφέρεται πως ο πατέρας προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος και των δύο κοριτσιών από το 2024 έως και πριν λίγες ημέρες.

Τα δύο κορίτσια δεν άντεξαν άλλο και τα είπαν όλα στο μεγάλο τους αδερφό, ο οποίος δεν ζει μαζί τους, αλλά διαμένει στο Λασίθι. Μαζί, λοιπόν, προχώρησαν στην καταγγελία.

Άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση

Ο πατέρας κατηγορείται πως άφησε έγκυο την 23χρονη κόρη του με νοητική στέρηση πριν λίγο καιρό. Το κορίτσι γέννησε και το παιδί δόθηκε σε υιοθεσία εκτός Κρήτης.

Οι Αρχές έσπευσαν να ξεκινήσουν τις έρευνες και προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα και της μητέρας, καθώς υπήρξε καταγγελία ότι και εκείνη είχε προχωρήσει σε ξυλοδαρμό των παιδιών.

Απολογούνται την Παρασκευή και την Δευτέρα οι γονείς για τον βιασμό των παιδιών τους

Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι γονείς που κατηγορούνται για βιασμό και κακοποίηση των παιδιών τους από την περιοχή της Μεσαράς μετά την καταγγελία που έκανε στις αρχές ο γιος τους.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού κατ εξακολούθηση, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές καθώς και γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο ενώ η μητέρα για το αδίκημα της σωματικής βίας στα παιδιά.

Πηγή: Patris