Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, λίγο πριν από τη δολοφονία της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, το βράδυ της 1ης Απριλίου 2024.

Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος και τον τηλεφωνητή του Κέντρου της Άμεσης Δράσης, ο οποίος είχε απαντήσει στην 28χρονη Κυριακή με τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι θα δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως, ενώ με το ίδιο παραπεμπτικό βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί μετά τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στους κατηγορουμένους από το δικαστικό συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την προστασία της Κυριακής, οι παραλείψεις τους την κατέστησαν αβοήθητη, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της.

«Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να δικαιώσει λίγο το φονικό της κόρης μου»

Ο πατέρας της Κυριακής, Σάκης Γρίβας, μιλώντας στη «Ζούγκλα» για την απόφαση της παραπομπής των τεσσάρων αστυνομικών, εμφανίζεται αποφασισμένος να φτάσει η υπόθεση μέχρι τέλους και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι δεν έκαναν όσα όφειλαν για να προστατεύσουν το παιδί του.

«Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να δικαιώσει λίγο, λίγο το φονικό της κόρης μου, τη δολοφονία της κόρης μου. Να τιμωρήσει αυτούς τους αστυνομικούς, να τους καθίσει στο σκαμνί και επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν χαρίζονται. Δεν χαρίζεται η Δικαιοσύνη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει, οι τέσσερις αστυνομικοί πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά:

«Θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει. Γιατί είναι υπεύθυνοι. Γιατί δολοφόνησαν, μαζί με τον δολοφόνο, την κόρη μου. Την άφησαν αβοήθητη να τη μαχαιρώσει».

Το βούλευμα «καίει» τους τέσσερις αστυνομικούς

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι παραλείψεις που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, καταλογίζονται ξεχωριστά σε καθέναν από τους τέσσερις κατηγορουμένους.

Για τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αναφέρεται ότι δεν βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον πρώην σύντροφο της Κυριακής να πλησιάζει πεζός, κρατώντας μαχαίρι. Η 28χρονη βρισκόταν σε απόσταση περίπου ενάμισι μέτρου από το φυλάκιο όταν δέχθηκε την επίθεση.

Στην επόπτρια καταλογίζεται ότι, παρότι η Κυριακή είχε αναφέρει πως φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα και είχε ζητήσει περιπολικό, δεν τη βοήθησε ούτε καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας ως προς τις απαραίτητες ενέργειες.

Η αξιωματικός υπηρεσίας, σύμφωνα με το βούλευμα, όφειλε να αξιολογήσει το επίπεδο του κινδύνου, να επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση για τον εντοπισμό του δράστη και να μεριμνήσει για την ασφαλή μεταφορά της Κυριακής. Στο Αστυνομικό Τμήμα φέρεται, μάλιστα, να υπήρχε εκείνη την ώρα διαθέσιμο περιπολικό.

Ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης φέρεται να μην αξιολόγησε τη σοβαρότητα των όσων του περιέγραφε η 28χρονη και να μην καταχώρισε το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας».

«Κατέβηκαν με τα κινητά τους – Για να βγάλουν τι, selfie;»

Ο Σάκης Γρίβας ξεσπά και για τη στάση των αστυνομικών τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, διερωτώμενος γιατί δεν έσπευσαν να χρησιμοποιήσουν τον υπηρεσιακό τους εξοπλισμό για να προστατεύσουν την κόρη του.

«Κατεβαίνοντας κάτω και βγάζοντας κινητά από τις τσέπες τους για να τραβήξουν τι; selfie; Ή να πάρουν την Αστυνομία; Δεν κατάλαβα. Αυτά βλέπουμε στα βίντεο», δηλώνει.

Και συνεχίζει:

«Αντί να κατέβουν με τα όπλα τους, με τα πιστόλια τους, που αυτά είναι τα εργαλεία της δουλειάς τους, για να ασφαλίσουν έναν πολίτη, να βοηθήσουν και να σώσουν έναν πολίτη, κατέβηκαν με τα κινητά. Να μου εξηγήσουν τι τα ήθελαν τα κινητά. Να πάρουν την Αστυνομία ή να βγάλουν selfie με το πτώμα της κόρης μου;».

«Για ποιον λόγο πήγαν στην υπηρεσία και έγιναν αξιωματικοί;»

Ο πατέρας της Κυριακής θέτει σκληρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν όσοι είχαν υπηρεσία στο Αστυνομικό Τμήμα εκείνο το βράδυ.

«Όταν η κόρη μου πήγε να ζητήσει βοήθεια και της είπαν “πάρτε την Αστυνομία να σας φέρει ένα περιπολικό”, δεν ντρέπονται; Δεν ντρέπονται λιγάκι; Οι ίδιοι αστυνομικοί τότε τι έκαναν εκεί, δηλαδή, στο Τμήμα; Για ποιον λόγο πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι; Για ποιον λόγο πήγαν σε αυτή την υπηρεσία και έγιναν αξιωματικοί και υποδιοικητές;».

Ο ίδιος αναφέρεται στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια, στον φρουρό και στον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, υποστηρίζοντας ότι κανείς τους δεν αντέδρασε όπως επέβαλλαν οι συνθήκες.

«Να αρχίσω να λέω ότι η μικρή ήταν αστυνομικός μέχρι και αξιωματικός υπηρεσίας; Ή η επόπτρια ήταν και υποδιοικητής του Τμήματος; Ο φρουρός που δεν έκανε απολύτως τίποτα; Ή ο τηλεφωνητής που μας ειρωνεύτηκε;».

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί» – Η φράση που στοιχειώνει την υπόθεση

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίζεται ο Σάκης Γρίβας όταν αναφέρεται στην απάντηση που δόθηκε στην κόρη του από τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης.

«“Αν θέλετε”, λέει, “μπορώ να στείλω ένα περιπολικό στο σπίτι σας”. Δεν είναι ταξί, λέει, το περιπολικό. Σοβαρά μιλάμε τώρα;».

Και προσθέτει:

«Το ταξί μεταφέρει ψυγεία; Καναπέδες; Γίνεται ταξί για κάποιους VIP; Τι άλλο μπορούμε να δούμε να γίνεται το περιπολικό; Πρέπει να βγει ο πρωθυπουργός της χώρας και να πει ότι θα γίνει και ασθενοφόρο και ταξί και ό,τι χρειαστεί, για να σώσει και να ασφαλίσει έναν πολίτη;».

«Δεν έχω να λυπηθώ κανέναν»

Ο πατέρας της 28χρονης ξεκαθαρίζει ότι δεν αισθάνεται οίκτο για κανέναν από τους κατηγορουμένους και ζητά να καθίσουν στο εδώλιο όλοι όσοι κριθεί ότι έχουν ευθύνη για όσα συνέβησαν.

«Στο σκαμνί και οι τέσσερις και οι πέντε και οι έξι. Όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία της κόρης μου. Δεν έχω να λυπηθώ κανέναν. Αυτή τη στιγμή η κόρη μου είναι σαπισμένη. Το πτώμα της το τρώνε τα σκουλήκια. Και θα λυπηθώ εγώ ποιον;».

«Ήρθε ένα κοριτσάκι και ζήτησε βοήθεια»

Με εμφανή την οργή και την πίκρα του, ο Σάκης Γρίβας υπενθυμίζει τον λόγο για τον οποίο ένας πολίτης καταφεύγει στην Αστυνομία: για να προστατευτεί όταν αισθάνεται ότι κινδυνεύει.

«Ντροπή τους. Ήρθε ένα κοριτσάκι, ζήτησε τη βοήθεια. Γι’ αυτό πάμε στην Αστυνομία. Γιατί θέλουμε τη βοήθεια της Αστυνομίας. Ποιος είναι ο λόγος να πας στην Αστυνομία; Να πάρεις μια βοήθεια, γιατί κινδυνεύεις».

Όπως λέει, ο ίδιος, ακόμη και όταν οδηγεί ένα φορτηγό δεκάδων τόνων, δεν διστάζει να σταματήσει την κυκλοφορία για να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο ή ένα παιδί να περάσει τον δρόμο.

«Και αυτοί, που είναι η δουλειά τους, δεν έκαναν τίποτα. Τι συναισθήματα να βγάλω γι’ αυτούς τους ανθρώπους; Δεν λυπάμαι κανέναν».

«Την άφησαν τελείως αβοήθητη»

Για τον πατέρα της Κυριακής, η λέξη «αβοήθητη» αποτυπώνει όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

«Τι συναισθήματα να μπορώ να βγάλω όταν ένας ζητάει τη βοήθειά μου; Και αυτοί, που ήταν η δουλειά τους, δεν έκαναν τίποτα. Ήταν αλλαγή της βάρδιας και σκέφτονταν “μας ζαλίζει η μικρή τώρα, τι θέλει;”. Και το κοριτσάκι μου το πήρε».

«Αβοήθητη τελείως. Ούτε από τον φρουρό να βγει έξω. Γιατί, αν ήταν έξω από το φυλάκιο και είχε το μυαλό του σωστά, θα έκανε τις πράξεις του όπως έπρεπε να κάνει. Ούτε έβρεχε ούτε ήλιο είχε. Ήταν μια χαρά βραδιά».

«Ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να ζητά τη βοήθεια της Αστυνομίας»

Παρά την οργή του, ο Σάκης Γρίβας επισημαίνει ότι η παραπομπή των τεσσάρων δεν πρέπει να οδηγήσει στην απαξίωση ολόκληρης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, η παραδειγματική τιμωρία όσων δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους είναι απαραίτητη ώστε οι πολίτες και ιδιαίτερα οι γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο να συνεχίσουν να απευθύνονται στις Αρχές.

«Να μπορούν κάποια κοριτσάκια και κάποιοι άνθρωποι να ζητάνε τη βοήθεια της Αστυνομίας. Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί, αν τους υπερασπιστούν τώρα και τους καλύψουν και τους κρύψουν, ο κόσμος θα χάσει πάσα ιδέα για την Αστυνομία».

Και συμπληρώνει:

«Δολοφονήθηκε μια κοπέλα στο Τμήμα μέσα. Ξέρετε τι σημαίνει; Ότι βγάζει την Αστυνομία ανίκανη, ότι δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Δεν είναι όμως έτσι. Θα τιμωρηθούν αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι θα κάνουν πιο σωστά τη δουλειά τους».

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη»

Κλείνοντας, ο πατέρας της Κυριακής δηλώνει ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και περιμένει την απόδοσή της στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Ντροπή, ντροπή. Καλά κάνει η Δικαιοσύνη και τους καθίζει στο σκαμνί. Έχουμε εμπιστοσύνη».

Για την οικογένεια της Κυριακής Γρίβα, η παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακρά δικαστική διαδρομή που ακολούθησε τη δολοφονία της. Μια διαδρομή που, όπως επαναλαμβάνει ο πατέρας της, δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι να εξεταστεί η ευθύνη κάθε προσώπου που όφειλε να την προστατεύσει και δεν το έκανε.

Οι δηλώσεις του πατέρα της Κυριακής Γρίβα στη «Ζούγκλα»

Όταν το περιπολικό έγινε ταξί …για ένα ψυγείο