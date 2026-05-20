Έντονη ήταν η αντίδραση του Θανάση Γρίβα απέναντι στους τέσσερις αστυνομικούς που παραπέμπονται σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση της δολοφονίας της κόρης του, Κυριακής, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο πατέρας της νεαρής γυναίκας μίλησε με οργή για τις παραλείψεις και τις ευθύνες που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στο τραγικό τέλος της κόρης του, ζητώντας να αποδοθούν αυστηρές ποινικές ευθύνες. Όπως τόνισε, αν οι αστυνομικοί είχαν ενεργήσει όπως όφειλαν, η Κυριακή θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή. «Δεν έκαναν ούτε τα στοιχειώδη που απαιτούσε το καθήκον τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η κριτική του δεν στρέφεται συνολικά κατά της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας ότι πολλοί αστυνομικοί υπηρετούν με αυταπάρνηση και θέτουν καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο. «Υπάρχουν άνθρωποι στην ΕΛ.ΑΣ. που έχουν θυσιαστεί και άλλοι που δίνουν μάχη κάθε μέρα απέναντι στην εγκληματικότητα. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που αμαυρώνουν τη στολή», ανέφερε.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Θανάσης Γρίβας υπογράμμισε ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι θα έπρεπε, όπως είπε, να αισθάνονται ντροπή για τη στάση τους. «Αν είχαν κάνει σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ζούσε σήμερα. Δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ούτε έπραξαν τα αυτονόητα. Θα έπρεπε να βγάλουν τη στολή και να αποχωρήσουν από το Σώμα, ζητώντας συγγνώμη όχι μόνο από εμένα, αλλά από ολόκληρη την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, από τους τέσσερις ένστολους «μόνο ο ειδικός φρουρός ήρθε στο δικαστήριο όταν ήταν να δικαστεί και μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε “ήταν βλακεία μου”. Ούτε ο τηλεφωνητής, ούτε η επόπτρια που είχε απαξιωτικό ύφος ή η αξιωματικός υπηρεσίας ήρθε με αθλητικό ντύσιμο στο δικαστήριο. Πού πας; Στο δικαστήριο πηγαίνεις; Ήρθε σαν να μη συμβαίνει τίποτα και μας είπε κάναμε το καθήκον μας; Ποιο είναι το καθήκον αυτό;».

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε «να τιμωρηθούν με την μέγιστη ποινή που τους αρμόζει. Μπράβο στον εισαγγελέα που τους παρέπεμψε σε δίκη για κακούργημα γιατί θα είναι προς παραδειγματισμό προς όσους αμαυρώνουν και σπιλώνουν το σώμα της Αστυνομίας. Το παιδί μου το έχασα, τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι».

Μιλώντας, δε, για τις συνθήκες της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα , ο πατέρας της είπε «ο δράστης είχε το περιθώριο που του έδωσαν οι αστυνομικοί. Αν από την ώρα που πήγε η κόρη μου στο τμήμα γίνονταν οι απαραίτητες ενέργειες, δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Αν η αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια της είχαν πει “κάτσε εδώ δεν θα πας πουθενά”, δεν θα είχε συμβεί τίποτα. Και ο ειδικός φρουρός θα μπορούσε να πυροβολήσει και ο τηλεφωνητής θα μπορούσε να μην κωλυσιεργεί».