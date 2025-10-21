Ξέσπασε ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για τη διαφορετική μεταχείριση που, όπως υποστηρίζει, επιφυλάσσει η Αστυνομία σε περιπτώσεις προστασίας πολιτών. Η αντίθεση αυτή προέκυψε μετά το περιστατικό με τη μεταφορά της τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή σε συναυλία με περιπολικό, ενώ η κόρη του είχε ζητήσει αντίστοιχη συνοδεία, λόγω απειλών από τον πρώην σύντροφό της.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;» δήλωσε ο κ. Γρίβας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. «Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε, και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε.

Το περιστατικό με τη Δέσποινα Βανδή σημειώθηκε όταν η τραγουδίστρια, η οποία βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, μεταφερόταν με όχημα της παραγωγής στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία. Ένα σκασμένο λάστιχο στην Εθνική Οδό ανάγκασαν την Αστυνομία να χρησιμοποιήσει περιπολικό για να μεταφέρει τη Βανδή στο ξενοδοχείο της.

Αντίστοιχη βοήθεια είχε ζητήσει η Κυριακή Γρίβα λίγες ημέρες νωρίτερα, καθώς φοβόταν για τη ζωή της εξαιτίας απειλών από τον πρώην σύντροφό της. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα λίγα λεπτά αργότερα να δολοφονηθεί έξω από Αστυνομικό Τμήμα από τον ίδιο άνδρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για τα πρωτόκολλα προστασίας πολιτών από την Αστυνομία και για τις διαφορές στη μεταχείριση των αιτημάτων προστασίας.

Δείτε την παρέμβασή του σε εκπομπή του ANT1: