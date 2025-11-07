Πατέρας τραυμάτισε την κόρη του με αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι αυτή την ώρα αιτία, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Ήταν λίγο πριν τις 20:00 όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι της οδού Θεσσαλονίκης. Εκεί βρήκαν τον 74χρονο να έχει κάποια επιφανειακά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο. Στην αρχή όλοι θεώρησαν ότι είχε προσπαθήσει να αυτοτραυματιστεί. Από την έρευνα όμως που ακολούθησε, φάνηκε ότι είχε προσπαθήσει να χτυπήσει την 29χρονη κόρη του στο λαιμό.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε στο τμήμα και για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας. Τελικά, παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να του ασκηθεί ποινική δίωξη ενώ δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος για την υγεία της νεαρής κόρης του.

Π.Μ.