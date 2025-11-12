Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Βαθύ πένθος έχει σκορπίσει στη Λάρισα η τραγική είδηση του θανάτου του 26χρονου φοιτητή Αχιλλέα Σουλτσιώτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα ύστερα από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού. Ο χαμός του νεαρού έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και τον πανεπιστημιακό κόσμο, καθώς ο Αχιλλέας επρόκειτο μέσα σε λίγες ημέρες να ορκιστεί και να παραλάβει το πτυχίο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό. Παράλληλα, έχει ζητηθεί η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ώστε να ρίξει «φως» στην υπόθεση και να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο πατέρας του άτυχου φοιτητή, συντετριμμένος, προχώρησε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον βαθύ πόνο και την απόφασή του να αναζητήσει την αλήθεια πίσω από τον ξαφνικό χαμό του παιδιού του:

«Ήρθες στη ζωή μας σαν τον άνεμο… βιαστικός μόλις έξι μηνών, μας έκανες καλύτερους με τη μεγάλη σου καρδιά και την καλοσύνη σου… και ξαφνικά μας άφησες και έφυγες. Γιατί; Ποιος; Πώς;

Μας άφησες με πολλά ερωτηματικά και ένα τεράστιο κενό μέσα μας και στη ζωή μας. Τώρα εμείς πώς θα συνεχίσουμε; Δεν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να ακούσουμε «έλα πατέρα» (περιπαιχτικά), να κάνεις πλάκα στη μαμά σου και να ανταλλάξεις ιδέες με την αδελφή σου. Πού πας αγόρι μου; Γιατί; Ποιος; Πώς; Δεν θα μείνουν αναπάντητα, θα τις βρω τις απαντήσεις. Στο υπόσχομαι. Ο μπαμπάς».

Τα λόγια του πατέρα αντικατοπτρίζουν τον αβάσταχτο πόνο και την αγωνία μιας οικογένειας που ζητά εξηγήσεις για τον απροσδόκητο χαμό του παιδιού της — ενός νέου ανθρώπου με όνειρα και μέλλον μπροστά του. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο 26χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του.

Η κηδεία του Αχιλλέα Σουλτσιώτη θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στις 15.00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας, όπου φίλοι, συγγενείς και συμφοιτητές θα του πουν το τελευταίο «αντίο».