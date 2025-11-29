Ο Απόστολος Τσιτσιπάς υποστηρίζει ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του, Στέφανου Τσιτσιπά, που πιάστηκε από τις Αρχές να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, ο πατέρας του Έλληνα πρωταθλητή παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Tροχαία Αττικής με την απόδειξη πληρωμής του προστίμου των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο, μάρκας Lotus, του γιου του, που πιάστηκε να τρέχει με 210 χλμ. Παράλληλα, παρέδωσε το δίπλωμά του.

Το περιστατικό συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε πληρώσει το πρόστιμο, αλλά δεν είχε μπει ούτε στην εφαρμογή στην οποία έρχεται ειδοποίηση για την παράβαση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το δικαίωμα ενστάσεως έχει ισχύ επτά ημερών, γι’ αυτό και ο Διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε τον Στέφανο Τσιτσιπά ότι επειδή έχουν παρέλθει οι επτά ημέρες, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.

Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές, και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό.

Πηγή: ΣΚΑΪ