Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/2), στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το περιστατικό αφορά σύγκρουση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου με πατίνι, στο ύψος της οδού Βραΐλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει ένας τραυματίας.

Στο σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ η κίνηση διεξάγεται με δυσκολία μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.