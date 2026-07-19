Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Νίκος Χριστοφάκης – Δανάη Μαραγκού

Παραγωγή: Ζougla.gr WebTV 2026

Όταν σκέφτεται κανείς έναν Ορθόδοξο ιερέα σε μια ιστορική συνοικία του Ναυπλίου, το μυαλό του πηγαίνει αυθόρμητα στην παράδοση, την κατάνυξη και τους χαμηλούς τόνους.

Ο εφημέριος στον Ι.Ν. Γενεσίου της Θεοτόκου, Διονύσιος Ταμπάκης, υπηρετεί όλα τα παραπάνω με βαθιά πίστη. Όμως, εδώ και καιρό έχει καταφέρει κάτι ξεχωριστό. Με το μουσικό του έργο «έσπασε» κάθε κατεστημένο, στρέφοντας πάνω του τα βλέμματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Πίσω από την καθημερινότητά του στην ενορία και την οικογενειακή του ζωή, κρύβεται ένας πολυσχιδής και ανατρεπτικός δημιουργός που γεφυρώνει δύο κόσμους φαινομενικά ασύμβατους. Τη βυζαντινή μουσική και τους ιερούς ψαλμούς με τη μουσική metal. Mάλιστα έφτασε σε σημείο να ηχογραφήσει εντελώς μόνος του το δικό του μουσικό άλμπουμ με τίτλο «Paradise Metal».

Η ανταπόκριση από το κοινό ήταν καταιγιστική, με το άλμπουμ να εκτινάσσεται στις πρώτες θέσεις του Bandcamp και να αποσπά διθυραμβικές κριτικές από παγκόσμιας εμβέλειας μέσα, όπως το εμβληματικό μουσικό site Pitchfork και οι New York Times.

Η ανησυχία του, όμως, δεν σταματά στις νότες. Ο π. Διονύσιος είναι παράλληλα ένας ιδιαίτερα δραστήριος συγγραφέας. Μάλιστα μέσα από το συγγραφικό του έργο, επιχειρεί κάτι εξίσου τολμηρό. Να συνδέσει την αγιορείτικη μοναστική σκέψη, με τα φλέγοντα, σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου.

Ο Διονύσιος Ταμπάκης μιλά στη «Ζούγκλα» για όλους και για όλα. Πώς ισορροπεί, λοιπόν, ανάμεσα στους αυστηρούς κανόνες της Ορθοδοξίας και την απόλυτη ελευθερία της underground πειραματικής σκηνής;

Πώς αντιδρά η Εκκλησία, η κοινωνία, αλλά και η ίδια του η οικογένεια, όταν το σπίτι δονείται από βαριές κιθάρες;

Ποια είναι η μεγαλύτερη «πνευματική ασθένεια» της εποχής μας και πώς η αρχαία σοφία των μοναχών μπορεί να προσφέρει γιατρειά στο στρες της καθημερινότητας;

Ο ανατρεπτικός ιερέας ανοίγει τα χαρτιά του σε μια καθηλωτική συζήτηση για τη μουσική, την πίστη, τους νέους που αναζητούν μια πνευματική «γέφυρα» και στέλνει μήνυμα σε όσους νιώθουν έξω από τα νερά τους:

Ο πρεσβύτερος π. Διονύσιος Ταμπάκης γεννήθηκε το 1972 στον Πειραιά και έχει καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Είναι έγγαμος ιερέας, παντρεμένος επί 32 έτη με την πρεσβυτέρα Φωτεινή Κατσούκη, με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Σήμερα, επιτελεί το ποιμαντικό και πνευματικό του έργο ως εφημέριος στον ιστορικό Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, γνωστό στους ντόπιους και ως «Παναγίτσα», στο Παλαιό Ναύπλιο.

Διαθέτει στέρεο ακαδημαϊκό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο, καθώς είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών (Α.Ε.Α.Α.) και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παράλληλα, είναι ένας δεινός μουσικός που χειρίζεται με δεξιοτεχνία παραδοσιακά όργανα της Ανατολικής Μεσογείου —όπως νέι (παραδοσιακό φλάουτο), ούτι, κανονάκι, τζουμπούς, ταμπούρ, πολίτικη και ποντιακή λύρα- αλλά και άταστη (fretless) ηλεκτρική κιθάρα, την οποία επιστρατεύει για την ακριβή απόδοση των βυζαντινών μικροδιαστημάτων (μορίων).

Αν και από το 2012 διατηρούσε ένα ερασιτεχνικό κανάλι στο YouTube, με εκατοντάδες βίντεο-πειραματισμούς, η επίσημη δισκογραφική του πορεία εκτινάχθηκε παγκοσμίως τον Απρίλιο του 2026 με την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ του, «Paradise Metal», από το label Heat Crimes / Elhellell.

Ηχογραφημένο εξ ολοκλήρου στο σπίτι του, το άλμπουμ έγινε διεθνώς viral, εξαντλήθηκε στην πλατφόρμα Bandcamp και απέσπασε τη σπουδαία βαθμολογία 7.6/10 από το εμβληματικό μουσικό site Pitchfork, ενώ αποθεώθηκε από τους New York Times και τον Guardian.

Το tracklist του άλμπουμ αποτυπώνει ανάγλυφα τον ανατρεπτικό, πειραματικό του χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας κομμάτια όπως τα «Relaxation Music With Tanbur», «Ἠλεκτρικαί Υμνωδίαι – Α΄ Ἑωθινόν» και «Εἰς την Θεοτόκον» (και τα δύο με άταστη κιθάρα), «Ἠλεκτρικαί Ψαλμῳδίαι – Θείας Πίστεως (ἦχος γ΄)», «Δος ἀγκαλιάν, τῆς ἀγάπης πινελιάν!», «Φῶς Ἱλαρόν κα Ἠλεκτρικόν», «Techno ἐν Μοναστηρίῳ», «Ἄναρχος Θεός (Techno Christmas)», «Ντουμπάϊ πάει», «Φλεξάρεις Κάργα – Ἐκκλησιαστική Rap», καθώς και τα «Χαῖρε, Παρθένε Σουμελά» και «Ῥόδον Ψυχῆς» με τη συμμετοχή της Ευγενίας Συμέλας Αρμένη στα φωνητικά.

Σχετικά με το συγγραφικό του έργο, ανάμεσα στα κυριότερα βιβλία του ξεχωρίζουν είναι το «Προσευχητάριον ειδικών περιστάσεων», το οποίο βασίζεται στην παράδοση του Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκη προσφέροντας πνευματική στήριξη στις αντιξοότητες της ζωής, και το «Των Αγίων η βοήθεια», μια συλλογή με βίους αγίων και πρακτική καθοδήγηση.

Επίσης, έχει εκδώσει τις «Αγιορείτικες Κουβέντες: Μικρά μυστικά για μια όμορφη καθημερινότητα», ένα έργο που συνδυάζει την ποιμαντική του εμπειρία με τις προσωπικές του σημειώσεις από επισκέψεις στο Άγιο Όρος, τις οποίες ξεκίνησε από την ηλικία των 18 ετών.

Η βιβλιογραφία του συμπληρώνεται από τη συλλογή μικρών ιστοριών «Να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις!», τα δοκίμια εσωτερικής αναζήτησης «Όταν χάνεις κάτι και στέκεσαι από μακριά, το εκτιμάς και το τιμάς πιο άξια», την επετειακή συλλογή-αφιέρωμα στις ρίζες του «Καλώς σε βρήκα, Σμύρνη 1922-2022», καθώς και το βιβλίο πνευματικής αφύπνισης «Εκεί θα δεις όλον τον Παράδεισο».