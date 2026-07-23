Ένα ακόμη ξεχωριστό μουσικό εγχείρημα που συνδυάζει την εκκλησιαστική παράδοση με τον σκληρό ήχο παρουσίασε ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης από το Ναύπλιο.

Ο ανατρεπτικός ιερέας δημοσίευσε νέο υλικό στο οποίο αποδίδει τον γνωστό ύμνο «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου» συνοδεία ηλεκτρικής κιθάρας.

Ο εφημέριος του Ναυπλίου έχει προκαλέσει αίσθηση το τελευταίο διάστημα, καθώς η δήλωσή του σε συνέντευξη στο Zougla.gr πως «Η Εκκλησία είναι metal» μετατράπηκε άμεσα σε απόλυτο viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξηγώντας τη σχέση του με την ηλεκτρική κιθάρα, ο π. Διονύσιος προσεγγίζει το όργανο όχι ως μέσο πρόκλησης, αλλά ως εργαλείο πνευματικής και μουσικής έκφρασης.

Όπως τονίζει, ο σκληρός ηλεκτρικός ήχος με τα παραμορφωμένα riffs και τις δονήσεις διαθέτει μια μοναδική δυναμική που μπορεί να αποδώσει το δέος, την κατάνυξη και την ένταση των βυζαντινών τροπαρίων. Για τον ίδιο, η ηλεκτρική κιθάρα μετατρέπεται σε μια «σύγχρονη καμπάνα» που δεν περιορίζει την πίστη, αλλά αντίθετα προσφέρει έναν ελεύθερο και αυθεντικό δίαυλο επικοινωνίας με τη νεολαία.