Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στα Πατήσια, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν έναν 55χρονο την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του και πυροβόλησαν εναντίον του.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου και οι δράστες αμέσως τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα με καταγωγή από την Αλβανία, τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Η κατάσταση της υγείας του 55χρονου δεν κρίνεται σοβαρή και η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Οι άνδρες της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μια βολίδα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και τα κίνητρα της επίθεσης. Μεταξύ άλλων σεναρίων, αυτό που υπερισχύει είναι το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.