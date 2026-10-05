Χάος επικράτησε σε νηπιαγωγείο στα Πατήσια με μία γιαγιά να συλλαμβάνεται από τις αστυνομικές Αρχές.

Η 76χρονη περίπου στη 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, πήγε στο σχολείο της οδού Μηλιαράκη, προκειμένου να παραλάβει το εγγόνι της. Ωστόσο μαζί της δεν είχε την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση και οι δασκάλες αρνήθηκαν να της παραδώσουν το παιδί.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε καβγάς, ο οποίος γρήγορα κλιμακώθηκε. Η ηλικιωμένη γυναίκα επιτέθηκε σε μία 35χρονη εκπαιδευτικό και της προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο.

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και η μητέρα του ανήλικου, η οποία φέρεται να προκάλεσε νέα ένταση, με άλλη δασκάλα.

Η γιαγιά του μαθητή συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη, ενώ η μητέρα αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο του αυτοφώρου.