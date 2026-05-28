Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση σε βάρος επιχειρηματία από το Πακιστάν στην Πατησίων, από τρία άτομα, τα οποία τελικά συνελήφθησαν από την αστυνομία ύστερα από άγρια καταδίωξη του οχήματός τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο ένας από τους τρεις δράστες είναι γνωστός στις αρχές. Πρόκειται για έναν 30χρονο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2022 τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι τον 60χρονο επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη, για τη… σειρά στην ουρά.

Τον μαχαίρωσε σε καντίνα της Βαρυμπόμπης για τη… σειρά στην ουρά

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Οκτωβρίου 2022. Ο δράστης και το θύμα περίμεναν μαζί στην ουρά της καντίνας στην Βαρυμπόμπη για να πάρουν σάντουιτς. Τότε ο 26χρονος (εκείνη την περίοδο) προσπάθησε να πάρει τη σειρά από τον 60χρονο επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, προσπερνώντας τον. Ακολούθησε διαπληκτισμός και σπρωξίματα. Στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν, με αποτέλεσμα ο δράστης να μαχαιρώσει 17 φορές τον επιχειρηματία με σουγιά.

Οι κάμερες ασφαλείας της καντίνας, στην οποία σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, κατέγραψαν καρέ καρέ τη στιγμή της επίθεσης. Από το οπτικό υλικό επιβεβαιώνεται ότι ένας διαπληκτισμός ήταν το έναυσμα για την επίθεση.

Ο δράστης, δύο ημέρες μετά, και συγκεκριμένα την Κυριακή 30/10, αφού είχε λήξει το αυτόφωρο, προσήλθε στο Τ.Α Κηφισιάς, μαζί με το δικηγόρο του και τελικά παραδόθηκε.

Σημειώνεται μάλιστα ότι συλληφθεί και τον Μάιο του 2021, καθώς ήταν σεσημασμένος για ναρκωτικά. Επίσης, είχε συλληφθεί και ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη.

Αναφορικά με τους άλλους δύο δράστες της επίθεσης στα Πατήσια, ο ένας είναι 27 ετών αλβανικής καταγωγής, κάτοχος ελληνικής ταυτότητας, και είχε εντοπιστεί στις 14/9/2022 σε αυτοκίνητο στο Χαϊδάρι, στο οποίο βρέθηκαν δύο καλάσνικοφ που προορίζονταν για Αλβανό βαρυποινίτη. Ο τρίτος συλληφθείς είναι ένας 31χρονος Αλβανός.

Βίντεο με τους δράστες του αιματηρού επεισοδίου στην Πατησίων

Εν τω μεταξύ ένα βίντεο ντοκουμέντο, από την στιγμή που οι δυο άνδρες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δυο άνδρες φορούσαν μαύρα ρούχα και καπέλα, ώστε να μην είναι διακριτά τα χαρακτηριστικά τους.

Με σταθερό βήμα έφτασαν στο κατάστημα στα Πατήσια και στη συνέχεια πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη με καταγωγή από το Πακιστάν.

Το χρονικό της καταδίωξης

Στον εντοπισμό και τη σύλληψη τριών ανδρών προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) οι αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από καταδίωξη του οχήματος που επέβαιναν οι δράστες αιματηρού περιστατικού με πυροβολισμούς. Η ακινητοποίηση του οχήματος έγινε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι τρεις άνδρες αναζητούνταν από τις Αρχές μετά το αιματηρό συμβάν με δύο πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων 274. Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο μάρκας BMW, το οποίο και ακινητοποιήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού, έχοντας δεχθεί σφαίρα στο πίσω λάστιχο από τους αστυνομικούς που το καταδίωκαν. Πριν ακινητοποιηθεί μάλιστα το γκρι SUV, προσέκρουσε σε τρία – τέσσερα διερχόμενα οχήματα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Δείτε βίντεο από την καταδίωξη

Δείτε εικόνες από το κατάστημα

Δέχθηκε δύο σφαίρες στα πόδια ο ιδιοκτήτης

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, Πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δέχθηκε τις δύο σφαίρες στους μηρούς των ποδιών του. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Εκτός των τριών ανδρών που προσήχθησαν και συνελήφθησαν, αναζητείται ένας ακόμη συνεργός τους.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι δράστες της επίθεσης είναι αλβανικής καταγωγής.