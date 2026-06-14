Μία βίαιη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στα Πατήσια.

Θύμα ένας 19χρονος , υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος κατά την διάρκεια απόπειρας ληστείας.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα στην οδό Αχαρνών 270.

Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές πληροφορίες, τον 19χρονο φαίνεται να προσέγγισε ξαφνικά μια ομάδα άγνωστων ατόμων με σκοπό να τον ληστέψουν και να του αποσπάσουν προσωπικά αντικείμενα.

Κατά την διάρκεια της επίθεσης, ένας από τους ληστές τραυμάτισε με μαχαίρι τον νεαρό άνδρα στην κοιλιακή χώρα και τον θώρακα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει αιμόφυρτος.

Αν και η επίθεση σημειώθηκε στις 18:00 το απόγευμα, ο 19χρονος έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαϊα Κυριακού λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ, συνοδευόμενος από έναν φίλο του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο 19χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η υπόθεση διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες.