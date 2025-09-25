Οδηγός λεωφορείου ξυλοκοπήθηκε από επιβάτη τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/09). Πρόκειται για οδηγό της γραμμής 500 που διασχίζει το Λεκανοπέδιο στη διάρκεια της νύχτας στη γραμμή Κηφισιάς – Πειραιά.

Όταν το λεωφορείο βρισκόταν στα Άνω Πατήσια στη στάση «Αγία Βαρβάρα», ο επιβάτης είχε χτυπήσει το μεσαίο κουδούνι για να κατέβει.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτη Νικολακόπουλο, τελικά ο επιβάτης δεν κατέβηκε και πήγε στην μπροστινή πόρτα και άρχισε να την χτυπάει. Ο οδηγός του λεωφορείου άνοιξε την πόρτα τελικά, αλλά ο επιβάτης και πάλι δεν κατέβηκε.

Αντιθέτως γύρισε προς το μέρος του οδηγού και τον χτύπησε με μία δυνατή γροθιά, με αποτέλεσμα να του σπάσει τη γνάθο. Σύμφωνα με την μαρτυρία του οδηγού ο άνθρωπος φαινόταν μεθυσμένος.