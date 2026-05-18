Τραγωδία σημειώθηκε στα Πατήσια το πρωί της Δευτέρας, 18 Μαΐου, όπου ένας 52χρονος υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ έχασε τη ζωή του ακαριαία, καθώς εργαζόταν επί υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Το περιστατικό εκτυλίχτηκε σε υποσταθμό που βρίσκεται ανάμεσα σε πολυκατοικίες, επί της οδού Ηλία Ζερβού, κάθετα στην οδό Καυταντζόγλου. Πρόκειται για έναν χώρο με αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση, ο οποίος παραμένει μόνιμα κλειδωμένος και στον οποίο είχαν δικαίωμα εισόδου αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί της επιχείρησης.

Το ατύχημα προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην περιοχή, καθώς συνοδεύτηκε από γενικευμένη διακοπή ρεύματος.

Η ηλεκτροδότηση κόπηκε ξαφνικά σε ολόκληρη τη γειτονιά, γεγονός που αναστάτωσε τους κατοίκους. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο 52χρονο, πατέρα τριών παιδιών, ήταν ήδη αργά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αυτή την ώρα, οι αρμόδιες Αρχές και τεχνικοί κλιμακίων ερευνούν εξονυχιστικά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη εντός του υποσταθμού, την ώρα που ο άτυχος εργαζόμενος εκτελούσε εργασίες στο σημείο.