Πλούσιο ποινικό παρελθόν έχουν οι δράστες της ένοπλης επίθεσης και του τραυματισμού ιδιοκτήτη καταστήματος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ στην Πατησίων που σημειώθηκε την Τετάρτη 27/5.

Ανάμεσα τους ξεχωρίζει το ποινικό παρελθόν του Έλληνα Π.Κ. ο όποιος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές και τη δικαιοσύνη για πλήθος ποινικών πράξεων.

Πρόκειται για έναν 30χρονο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2022 τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι τον 60χρονο επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου, έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη, για τη… σειρά στην ουρά.

Η άγρια επίθεση εναντίον του επιχειρηματία έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη, είχε γίνει επειδή ο 60χρονος (τότε) Γιάννης Μάρκος, του έκανε παρατήρηση γιατί δεν περίμενε τη σειρά του να παραγγείλει και τον προσπέρασε.

Ο ίδιος επίσης είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους για τη δολοφονική επίθεση οπαδών του Ολυμπιακού σε άνδρες των ΜΑΤ στο κλειστό του Ρέντη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού της διμοιρίας Γιώργου Λυγγερίδη.

Συγκεκριμένα ο Π.Κ. 30 ετών σήμερα, είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2017 για φυγοδικία. Τον Μάιο του 2021 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και οπλοκατοχή. Κατόπιν, τον Οκτώβριο του 2022 συνελήφθη ξανά επειδή εκκρεμούσε εις βάρος του ένταλμα σύλληψης και προφυλακίστηκε.

Τον Μάιο του 2024 ο 30χρονος συνελήφθη ξανά για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ έναν μήνα μετά συνελήφθη ξανά για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων και δικαστικών, όπως και για επικίνδυνη οδήγηση. Μερικές ημέρες αργότερα, αστυνομικοί τον συνέλαβαν ξανά για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Τον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον συνέλαβαν στην περιοχή της Ομόνοιας επειδή εκκρεμούσε εις βάρος του καταδικαστική δικαστική απόφαση. Τον Ιανουάριο του 2026 του επιβλήθηκαν δικαστικοί όροι υποχρεωτικής παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα, ενώ τον Απρίλιο συνελήφθη από την υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας στα πλαίσια της δικογραφίας για τα επεισόδια στο κλειστό του Ρέντη πού είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Λυγγερίδη.

«Πλούσιο» ποινικό βιογραφικό και για τους άλλους δύο δράστες

Εκτός του 30χρονου Έλληνα, δεν υστερεί το ποινικό βιογραφικό και των άλλων δύο συλληφθέντων Αλβανικής καταγωγής. Συγκεκριμένα ο Α.Π. είχε συλληφθεί για πρώτη φορά ως ανήλικος το 2016, ενώ το 2018 συνελήφθη για απόπειρα κλοπής στο μετρό. Κατόπιν τον Αύγουστο του 2020 για κλοπή από όχημα και τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου για ληστεία με χρήση μαχαιριού.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο συγκεκριμένος συνελήφθη για δύο ανθρωποκτονίες μαζί με άλλον ένα ομοεθνή του που κατηγορήθηκε ως ο ηθικός αυτουργός της μίας ανθρωποκτονίας, ενώ στο αυτοκίνητο που επέβαιναν βρέθηκαν δύο καλάσνικοφ και πλήθος από σφαίρες.

Τέλος και ο τρίτος συλληφθέντας, επίσης Αλβανικής καταγωγής δεν υστερεί σε συλλήψεις, όπου η ποινική του δράση ξενικά από το 2015, όπου και κατηγορήθηκε για πρώτη φόρα, ενώ στην πορεία έχει συλληφθεί συνολικά ακόμη πέντε φορές για κλοπές, ληστείες και απάτες, όπου και τον Μάιο του 2024 είχε προφυλακιστεί.

Θυμίζουμε ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν την Πέμπτη 28/5, μετά από «κινηματογραφική» καταδίωξη στον Κηφισό, καθώς νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να ληστέψουν κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, πυροβολώντας και τραυματίζοντας στα πόδια τον ιδιοκτήτη του πακιστανικής καταγωγής.

Οι δράστες, μετά την ένοπλη επίθεση σε ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια, διέφυγαν και ακολούθησε καταδίωξη στον Κηφισό όπου και συνελήφθησαν, μετά την ακινητοποίηση του οχήματός τους.

Η ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους ο Εισαγγελέας είναι για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες, αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε Ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.