Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτμο ο ξυλοδαρμός ενός 46χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Μπαγκλαντές, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε άγρια επίθεση από 62χρονο Έλληνα επιχειρηματία στο λιμάνι της Σκάλας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη χερσαία ζώνη του λιμένα, με τον κατηγορούμενο να φέρεται πως χτύπησε επανειλημμένα το θύμα, ακόμη και με το κράνος του, προκαλώντας του τραυματισμούς που οδήγησαν στη μεταφορά του αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πάτμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρχές, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση και προχώρησε στις προβλεπόμενες διαδικασίες στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ξυλοδαρμός με ιδιαίτερη βιαιότητα

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο λιμάνι της Σκάλας, σε σημείο με αυξημένη κίνηση, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο 62χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στο νησί, φέρεται να πλησίασε τον 46χρονο και να του επιτέθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση δεν περιορίστηκε σε απλή συμπλοκή, αλλά είχε ιδιαίτερα βίαια χαρακτηριστικά, καθώς ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε και το κράνος του ως αντικείμενο με το οποίο χτύπησε τον άνδρα.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και στοιχεία που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες οδήγησαν στον ξυλοδαρμό του 46χρονου μετανάστη.

Μεταφέρθηκε στη Ρόδο ο τραυματίας

Μετά την επίθεση, ο 46χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο της Ρόδου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Στον εισαγγελέα ο 62χρονος επιχειρηματίας

Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Κω, ενώ η υπόθεση πήρε αναβολή για τις 18 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη.

Οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων για το περιστατικό, ενώ εξετάζεται το κίνητρο της επίθεσης και ο ακριβής βαθμός ευθύνης του κατηγορούμενου.

Το συμβάν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην Πάτμο, καθώς ένα περιστατικό τόσο έντονης βίας σε δημόσιο χώρο έχει δημιουργήσει προβληματισμό για τις συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση.