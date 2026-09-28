Νέα στοιχεία για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως το τι θεραπείες είχε συμφωνήσει αρχικά να κάνει, πόσα άτομα ήταν μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και η καταγγελία που είχε πραγματοποιηθεί το 2014, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Δεν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του Μαζωνάκη για την πλασμαφαίρεση

Σε μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό, ο τραγουδιστής συμφωνεί μόνο για την υδροθεραπεία. Η γιατρός καλείται να εξηγήσει πώς τον έπεισε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση και το παραδέχεται και η ίδια. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν ενημερώθηκε για τους κινδύνους της διαδικασίας.

Όσον αφορά τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, όταν εμφανίστηκαν στην αστυνομία ως μάρτυρες, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, γνώριζαν ότι στα γραφεία τους δεν υπήρχαν κάμερες που να καταγράφουν τα γεγονότα. Αυτό σήμαινε πως οι ισχυρισμοί τους δεν θα μπορούσαν να διαψευστούν από κάποιο οπτικό υλικό, ούτε να επιβεβαιωθεί ποιοι ακριβώς βρίσκονταν στον χώρο εκείνη τη στιγμή.

Στο ιατρείο βρισκόταν μία από τις κόρες των γιατρών

Ωστόσο, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από την κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία αναφέρει ότι στο ιατρείο, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, βρισκόταν μία από τις κόρες των γιατρών μαζί με έναν φίλο της. Η ίδια δηλώνει πως δε γνωρίζει αν η κόρη ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ, όπως έχει κατατεθεί, ή αν το έκανε η γραμματέας.

Όλα θα φανούν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, όπου αναμένεται να διαλευκανθεί και το σκηνικό σχετικά με την ώρα θανάτου του τραγουδιστή. Τα αποτελέσματα της άρσης αναμένονται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και κρίνεται ως βέβαιο ότι θα δώσει σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη της έρευνας.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε πως δεν είναι γνωστό πόσα άτομα βρίσκονταν τελικά μέσα στο ιατρείο εκείνο το διάστημα, καθώς και πριν από αυτό, αλλά ούτε και το τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια.

Έτσι, παρότι οι δύο γιατροί μπορεί να βασίστηκαν στην απουσία καμερών, δεν υπολόγισαν τα νέα στοιχεία και τις καταθέσεις που προέκυψαν στην πορεία. Η 56χρονη κατηγορούμενη ισχυρίστηκε στην απολογία της ότι κατά τη διάρκεια της θεραπείας συνομιλούσε με τον τραγουδιστή και ότι εκείνος ήταν λειτουργικός. Ο ισχυρισμός αυτός αμφισβητείται από τη νοσηλεύτρια, δεδομένου ότι ζητήθηκε αντίδοτο για μέθη.

Επιπλέον, μια φωτογραφία που στάλθηκε σε υπνοθεραπευτή δείχνει τον τραγουδιστή με κλειστά μάτια, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για το πώς ήταν δυνατόν να συνομιλεί μαζί του η γιατρός ενώ του είχε χορηγηθεί μέθη.

Κανένα πρωτόκολλο δεν τηρούνταν

Τέλος, η γιατρός επέμενε ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είναι ακίνδυνο, ενημερώνοντας τους πελάτες της πως η διαδικασία δεν έχει παρενέργειες ή αντενδείξεις. Η απώλεια του τραγουδιστή διέψευσε τραγικά τους ισχυρισμούς της, καθώς δεν τηρούνταν κανένα πρωτόκολλο και το μηχάνημα χειριζόταν αποκλειστικά η ίδια. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη 56χρονη νοσηλεύτρια, η οποία δήλωσε πως δε γνώριζαν την ανάγκη τήρησης πρωτοκόλλου, καθώς η γιατρός ήταν εκείνη που έδινε πάντα τις οδηγίες.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου, στις διαδικασίες ελέγχου που είχαν δρομολογηθεί, αλλά και σε παλαιότερη καταγγελία που είχε φτάσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και αφορούσε μία εκ των κατηγορουμένων γιατρών.

Αναφερόμενος στην κατάθεση της εργαζόμενης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ υποστήριξε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχαν καταγραφεί σε προηγούμενη κατάθεσή της:

«Η μάρτυρας άλλα είχε καταθέσει πριν μέρες και άλλα τώρα, προφανώς η υπερασπισιτκή γραμμή είναι αυτή. Εμείς έχουμε μία έκθεση από την τριμελή επιτροπή που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ιατρείο, η οποία περιγράφει συγκεκριμένα πράγματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεραπεία που φέρεται να πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και στα έγγραφα που είχαν υποβληθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Όπως είπε, υπήρχε αναντιστοιχία ανάμεσα στις δραστηριότητες που αναφέρονταν στα αιτήματα για την άδεια λειτουργίας και σε όσα προέκυψαν από τα έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο:

«Η ινουσφαίρεση είναι άλλο από την πλασμαφαίρεση που έλεγαν τα αιτήματα για άδεια λειτουργίας που είχαν κάνει. Στο αίτημα ζητούσαν άλλα πράγματα και είχαν προσάρτηση φωτοτυπιών που ζητούσαν διαφορετικά πράγματα.

Όταν είδαν το έγγραφο της ινουσφαίρεσης οι υπεύθυνοι που άνοιξαν το φάκελο είπαν να πάμε αιφνιδιαστικά για έλεγχο, αλλά δεν προλάβαμε, καθώς συνέβη το δυστυχές γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, ο αιφνιδιαστικός έλεγχος που είχε αποφασιστεί δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς μεσολάβησε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Η παλαιότερη καταγγελία του 2014

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2014 και αφορούσε γνωμάτευση για ένα 9χρονο παιδί. Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη υπόθεση δε σχετιζόταν με τη λειτουργία του ιατρείου, αλλά με την καταγγελλόμενη παράτυπη γνωμάτευση:

«Eμείς το 2014 είχαμε καταγγελία για παράτυπη γνωμάτευση που υπήρχε για 9χρονο παιδί και όχι για την λειτουργία του ιατρείου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα πειθαρχικό έλεγχο της κατηγορουμένης, όμως αποφασίστηκε μία απλή επίπληξη, καθώς θεωρήθηκε από το πειθαρχικό ότι δεν είχε δόλο».

Το ερώτημα για τους μάρτυρες

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ διερωτήθηκε παράλληλα γιατί δεν έχουν εμφανιστεί για να καταθέσουν πρόσωπα που, όπως ανέφερε, είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο:

«Ποιοι είναι όλοι αυτοί που πήγαιναν στο ιατρείο και γιατί δεν πάνε να καταθέσουν;». Ερωτηθείς αν έχει κληθεί από τον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση, ο κ. Πατούλης απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει σχετική κλήση.

«Βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο»

Κλείνοντας, εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα γύρω από το ιατρείο, επισημαίνοντας ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών:

«Έχει αναλάβει η εισαγγελική αρχή, αλλά βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο. Βάζουμε ως θέσφατο ότι η εργαζόμενη που κατέθεσε είπε την αλήθεια».

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα σχετικά με την παρουσία και τη χρήση συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος στην πρωτοβάθμια δομή, διερωτώμενος «πώς ένα μηχάνημα βρέθηκε σε πρωτοβάθμια δομή χωρίς άδεια από πουθενά», ενώ διευκρίνισε ότι «εμείς δε δίνουμε άδειες μηχανημάτων».