Τη δική του απάντηση αναφορικά με τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1, ο Πατούλης τοποθετήθηκε για το φλέγον ζήτημα των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης που δεν είχαν εντοπιστεί από τα κλιμάκια, αλλά και για τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ελεγκτές.

Αναφερόμενος στην αδυναμία των ελεγκτών να εισέλθουν στον χώρο κατά τη διάρκεια ενός αιφνιδιαστικού ελέγχου, καθώς οι εμπλεκόμενοι ιατροί αρνήθηκαν να ανοίξουν την πόρτα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ διερωτήθηκε ρητορικά: «Μια φορά πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από το μπαλκόνι;».

Κληθείς να διευκρινίσει εάν οι έλεγχοι στο ιατρείο των κ.κ. Θεοδωρόπουλου και Γάκα πραγματοποιούνταν κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, ο Πατούλης παρέθεσε το χρονικό των επισκέψεων του Συλλόγου: «Ο Σύλλογος πήγε τέσσερις φορές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Με ραντεβού έγινε ο πρώτος έλεγχος το 2013, με δύο ιατρούς και έναν υπάλληλο, που αφορούσε στην αδειοδότηση του ιατρείου. Στη συνέχεια έγινε ένας έλεγχος το 2024, δύο το 2025 και επρόκειτο να γίνει κι ένας ακόμα το 2026».

Ο ίδιος προσπάθησε να εξηγήσει τον λόγο που ο εξοπλισμός της πλασμαφαίρεσης παρέμενε «αόρατος» στα μάτια των ελεγκτών του ΙΣΑ. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα μηχανήματα αυτά έχουν ρόδες, τα είχαν βγάλει έξω».

Ανάληψη μεριδίου ευθύνης

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχουν ευθύνες και από την πλευρά του Συλλόγου όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι για τους δύο εμπλεκόμενους ιατρούς υπήρχαν φήμες και προφορικές καταγγελίες, ωστόσο υπογράμμισε ότι ποτέ δεν κατατέθηκε κάτι εγγράφως και επίσημα.

Διαβεβαίωσε, ωστόσο, πως ο Σύλλογος είναι στη διάθεση των Αρχών, τονίζοντας: «Θα συνδράμουμε στον απόλυτο βαθμό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Η παρουσία της κατηγορούμενης ιατρού σε συνέδριο

Τέλος, ο Πατούλης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την παρουσία της εμπλεκόμενης ιατρού σε συνέδριο Ιατρικού Τουρισμού το 2023, διαχωρίζοντας πλήρως τη θέση του ΙΣΑ από τη λίστα των προσκεκλημένων ομιλητών: «Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Δεν την κάλεσε ο ΙΣΑ στο συνέδριο. Υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, που ήταν υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Τουρισμού και της περιφέρειας Αττικής, όχι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών».

«Στο συνέδριο αυτό υπάρχει μία επιστημονική και οργανωτική επιτροπή και εμείς, ως ΙΣΑ, δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Δεν μας κατέθεσε κανένας εκ των φορέων μας για το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής ήταν υπεύθυνο για το ποιοι θα έρθουν στο συνέδριο», κατέληξε, προσθέτοντας πως ουδέποτε έφτασε στα χέρια του καταγγελία που να αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ή μιλούσε για παροχή υπηρεσιών πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της.