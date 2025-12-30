Δύο ανήλικοι Ρομά, ηλικίας 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 15χρονου έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας, που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Η Ασφάλεια κατάφερε άμεσα να ταυτοποιήσει τους δύο ανήλικους δράστες.

Ο 15χρονος κλήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας να αναγνωρίσει τους δύο δράστες και επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον ξυλοκόπησαν απρόκλητα και τον απείλησαν με σουγιά.

Την ίδια στιγμή η έρευνα των διωκτικών Αρχών της Πάτρας συνεχίζεται, καθώς στην επίθεση σε βάρος του ανήλικου εμπλέκονται τρία ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων των δύο ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

