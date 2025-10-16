Ένα συγκλονιστικό περιστατικό που αποτυπώνει το βάθος της ψυχικής απόγνωσης των νέων, εκτυλίχθηκε στην Πάτρα. Μια 13χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ισχυριζόμενη αρχικά ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικούς της, έξω από το φροντιστήριο. Η αλήθεια όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή: το κορίτσι είχε προκαλέσει μόνη της τα τραύματα, σε μια σπαρακτική προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή των γονιών της.

«Δεν ένιωθε πως ανήκει σε καμία οικογένεια»

Όπως περιγράφει ο παιδοχειρουργός του Καραμανδάνειου, Βασίλης Αλεξόπουλος, «το κοριτσάκι διακομίστηκε με πολλαπλά τραύματα στο σώμα. Κλήθηκαν ιατροδικαστής και παιδοψυχίατρος.

Διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αυτοτραυματισμούς. Το παιδί ζούσε κάτω από συνθήκες οικογενειακής διάλυσης. Οι γονείς του είχαν χωρίσει και είχαν προχωρήσει σε νέες σχέσεις, με τον πατέρα να έχει μετακομίσει σε άλλη πόλη. Η ίδια αισθανόταν αόρατη. Ήθελε να τους φωνάξει: «Υπάρχω»!.

Ο κ. Αλεξόπουλος σημειώνει ότι τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα: «Δυστυχώς, καθημερινά βλέπουμε παιδιά που είτε αυτοτραυματίζονται είτε είναι θύματα βίας από συνομηλίκους. Όλα δείχνουν την ίδια απόγνωση. Τα παιδιά, με κάθε τρόπο, αναζητούν προσοχή, αναγνώριση, μια θέση σε έναν κόσμο που τα προσπερνά».

Την ίδια εικόνα μεταφέρει και ο Θεόδωρος Παξινός, ψυχολόγος και υπεύθυνος του ΣΟΨΥ Πάτρας, επισημαίνοντας την αυξανόμενη ένταση των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών στους εφήβους:

«Το 18% των συμπολιτών μας, που απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες μας το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσίασαν αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοτραυματισμούς. Τα στοιχεία είναι ανησυχητικά, ειδικά στους νέους».

Ανησυχητικά ευρήματα σε έρευνα για τους εφήβους

Έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου καταγράφει:

16,3% παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης

14,8% έχουν σκεφτεί να αυτοτραυματιστούν

11,2% έχουν προβεί σε αυτοτραυματικές πράξεις

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Εταιρεία Παιδοψυχιατρικής σημειώνει αύξηση 30% στις παραπομπές εφήβων για συναισθηματικές διαταραχές και αυτοτραυματισμούς.

Οριακή κοινωνία – Εκτός ελέγχου η πίεση στους νέους

Ο κ. Παξινός υπογραμμίζει ότι η σημερινή κοινωνία λειτουργεί με όρους έντονης αβεβαιότητας και συνεχούς ψυχικής πίεσης:

«Τα παιδιά και οι έφηβοι αναζητούν σταθερότητα και επιβεβαίωση σε έναν ρευστό και συχνά αδιάφορο κόσμο. Η ανάγκη τους για κοινωνική – αλλά κυρίως ψηφιακή – αποδοχή τα οδηγεί σε ακραίες συμπεριφορές».

Οι κυριότερες εκδηλώσεις ψυχικής απόγνωσης στους εφήβους σήμερα:

Αυτοτραυματισμοί και αυτοκαταστροφικές πράξεις για εκτόνωση εσωτερικού πόνου

Επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις και υπερβολική χρήση κοινωνικών μέσων

Απομόνωση, κενό, δυσκολίες στις σχέσεις

Ριψοκίνδυνες συμπεριφορές (ουσίες, επικίνδυνες σωματικές δοκιμασίες)

Διατροφικές διαταραχές και ψυχοσωματικές εκδηλώσεις λόγω εμμονής με την εικόνα

Έκκληση για ουσιαστική παρέμβαση

Το φαινόμενο των αυτοτραυματισμών στους εφήβους δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ταμπού ή μεμονωμένο σύμπτωμα. Αποτελεί καθρέφτη μιας κοινωνίας σε κρίση και ενός οικογενειακού πλαισίου που καταρρέει κάτω από τα βάρη της καθημερινότητας.

Η υπόθεση της 13χρονης στην Πάτρα δεν είναι απλώς μια τραγική ιστορία. Είναι σήμα κινδύνου, που ζητά άμεση και πολυεπίπεδη απάντηση από την πολιτεία, την εκπαίδευση, την υγεία, αλλά πάνω απ’ όλα από τις ίδιες τις οικογένειες.