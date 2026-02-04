Τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα με 13χρονο που επιχείρησε δύο φορές να ληστέψει 19χρονο.
Ο νεαρός κατήγγειλε στην Ασφάλεια Πατρών ότι προ λίγων ημερών ο ανήλικος αποπειράθηκε να τον κλέψει δύο φορές στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, ζητώντας του χρήματα.
Σημειώνεται πως ο δράστης τη πρώτη φορά απείλησε τον 19χρονο με κατσαβίδι, ενώ την δεύτερη δεν δίστασε να του πετάξει πέτρα, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.
Σε βάρος του 13χρονου η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, διενεργώντας ταυτόχρονα αναζητήσεις για να τον συλλάβει.
Πηγή: Tempo24