Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό βίας συνέβη στην Πάτρα.

Αυτή τη φορά, 15 άτομα χωρίς αφορμή επιτέθηκαν και τραυμάτισαν δύο ανήλικα αγόρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου (1/11), όταν οι δύο 16χρονοι προσεγγίστηκαν ξαφνικά από δύο άγνωστα άτομα, τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Στη συνέχεια, κι ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες, μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες.

Η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.

Πηγή: tempo24.news

Π.Π.