Συνελήφθησαν σήμερα (29/3) τα ξημερώματα στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο Έλληνες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, ως υπεύθυνος και ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέτρεψαν την πώληση και κατανάλωση αλκοόλ σε 15χρονη, η οποία βρέθηκε υπό επήρεια μέθης σε πεζόδρομο στην Πάτρα και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για νοσηλεία.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία για έκθεση σε βάρος της μητέρας της ανήλικης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.