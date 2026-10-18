Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου 17 Οκτωβρίου στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όταν η αντιπαράθεση μεταξύ δύο νεαρών εξελίχθηκε σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στον χώρο βρίσκονταν αρκετοί πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό φέρεται να εμπλέκεται ένας 17χρονος, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις διωκτικές αρχές. Ο ανήλικος φέρεται να διαπληκτίστηκε, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με έναν 15χρονο.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 17χρονος φέρεται να έβγαλε σουγιά και να τραυμάτισε τον 15χρονο στον γλουτό, προκαλώντας του ελαφρά τραύματα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Για την υπόθεση αποδίδεται στον φερόμενο ως δράστη η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε δημόσιο χώρο, παρουσία κόσμου.