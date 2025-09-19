Αλλεπάλληλα τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Ένας 16χρονος μαθητής από την Πάτρα γρονθοκοπήθηκε από έναν συνομήλικό του, αλβανικής καταγωγής.

Ο καβγάς ξέφυγε και ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος μετά τα χτυπήματα. Ο φερόμενος ως δράστης τον χτύπησε στο σαγόνι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται διάγνωση από γναθοχειρουργική κλινική οπότε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού .

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος φιλοξενείται σε ίδρυμα ανηλίκων της Πάτρας, είχε ολιγόωρη άδεια και για λόγους που διερευνώνται από την Αστυνομία, ήρθε στα χέρια με το θύμα.