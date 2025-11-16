Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Η Πάτρα μετρά άλλο ένα περιστατικό ωμής βίας μεταξύ ανηλίκων, με θύμα έναν 16χρονο που κατέληξε στο νοσοκομείο αιμόφυρτος, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από συνομήλικό του σε κεντρική πλατεία.

Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου 15/11, στην πλατεία Συχαινών, όπου για λόγους που ακόμη παραμένουν θολοί, ένας 16χρονος επιτέθηκε ξαφνικά σε συνομήλικό του, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι. Το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο ανήλικος άρχισε να αιμορραγεί και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας του θύματος, ενημερωμένος από τον ίδιο τον 16χρονο, κατήγγειλε άμεσα το συμβάν στην Αστυνομία, η οποία αναζητά πλέον τον δράστη και εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλέκονται κι άλλοι στο επεισόδιο.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο· μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 17 υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας στην περιοχή, που περιλαμβάνουν από διακίνηση ναρκωτικών μέχρι εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς, σκιαγραφώντας μια ζοφερή πραγματικότητα που ξεπερνά τα όρια της «συνηθισμένης» νεανικής παραβατικότητας.