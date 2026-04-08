Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού 17χρονου, που σημειώθηκε το βράδυ της Μ. Τρίτης (7/4) στην πλατεία Κυψέλης, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του tempo24 και με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο ανήλικος δέχθηκε επίθεση με γροθιές και λακτίσματα στο πρόσωπο και σε διάφορα σημεία του σώματός του από συνομήλικό του, ενώ στην επίθεση φέρεται να συμμετείχαν τουλάχιστον άλλα 15 άτομα. Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στον 17χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην επίθεση, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση ενός ακόμη ανηλίκου, ηλικίας 16 ετών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα Πατρών, ο 17χρονος κατηγορούμενος και η μητέρα του αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.