Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου ενός 20χρονου από λεπτοσπείρωση.

Ο νεαρός εργάτης γης με καταγωγή από το Νεπάλ άφησε την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο το απόγευμα της Τετάρτης (06/04), «χτυπημένος» από την σοβαρή λοίμωξη, η οποία μεταδίδεται από ζώα και κυρίως τρωκτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Ηλείας. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερες συνθήκες υγιεινής στους χώρους διαμονής των μεταναστών εργατών γης στη Βόρεια Ηλεία και τη Δυτική Αχαΐα.

Σημειώνεται πως το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αντίστοιχα θανατηφόρα περιστατικά σε Ζάκυνθο και Ηλεία.

Στο νοσοκομείο του Ρίου, η ανησυχία στους υγειονομικούς εντείνεται, γιατί αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται έξι ακόμη μετανάστες εργάτες από διάφορες χώρες (Νεπάλ, Σουδάν, Μπαγκλαντές). Οι ασθενείς παρουσιάζουν συμπτώματα φυματίωσης, γεγονός που κινητοποιεί τους μηχανισμούς δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης.

Τι είναι η λεπτοσπείρωση

Η λεπτοσπείρωση είναι μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το μικρόβιο Leptospira και μεταδίδεται από τα ζώα (κυρίως τρωκτικά) στον άνθρωπο. Μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένα ούρα, νερό ή έδαφος και προκαλεί συμπτώματα τύπου γρίπης ή σοβαρές βλάβες σε όργανα (νεφρά, συκώτι).

