Αίσιο τέλος για 23χρονο στην Πάτρα, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε σε μπαλκόνι.

Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 3.30 το μεσημέρι, στην πλατεία Βούδ της Πάτρας, όπου βρέθηκε ταμπουρωμένος σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, ένας 23χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κρατούσε μαχαίρι.

Ο νεαρός, πριν από δύο ημέρες, είχε συλληφθεί έπειτα από επεισοδιακό περιστατικό, κατά τη διάρκεια του οποίου φέρεται να προσπάθησε να αποσπάσει το όπλο ενός αστυνομικού. Μετά τη σύλληψή του είχε διακομιστεί στην Ψυχιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο Ρίου, από όπου κατάφερε να διαφύγει.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις. Μετά από ενέργειες του Αστυνόμου, διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., Γιώργου Λυγερού που υπηρετεί στη Δημόσια Ασφάλεια, ο 23χρονος βγήκε ασφαλής από το διαμέρισμα. Συνοδεία αστυνομικών επέστρεψε στην Ψυχιατρική Κλινική Ρίου.

