Το βράδυ της 12ης Δεκεμβρίου, το κέντρο της Πάτρας γέμισε φως, χαμόγελα και εορταστική διάθεση. Με μια εντυπωσιακή αντίστροφη μέτρηση 3, 2, 1 … BOOM, το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Γεωργίου φωτίστηκε, δίνοντας επίσημα το σύνθημα για την έναρξη των φετινών εορτών στην πόλη.

Ένα παιχνίδι φωτός και χρώματος φώτισε τον ουρανό και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τα λαμπιόνια του δέντρου ζωντάνεψαν, δημιουργώντας μια ζεστή, μαγική ατμόσφαιρα. Η πλατεία μεταμορφώθηκε σε έναν παραμυθένιο χώρο, με το φως να κυριαρχεί και τη χριστουγεννιάτικη διάθεση να γίνεται αισθητή σε μικρούς και μεγάλους …

